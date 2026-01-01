Κάντε την επωνυμία σας αξέχαστη με ένα domain .fun

36,99/έτος0,99/1ο έτος
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.fun
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Σχετικά με το domain .fun

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .fun

Τι είναι ένα domain .fun;

Το domain .fun είναι ένα γενικό TLD που έχει σχεδιαστεί για ψυχαγωγία, χόμπι και παιχνιδιάρικα έργα. Είναι ανοιχτό σε όλους και χρησιμοποιείται συχνά για παιχνίδια, εκδηλώσεις, ιστότοπους με χιουμοριστικό περιεχόμενο και δημιουργικές κοινότητες.

Σε ποιους απευθύνεται ένα domain .fun;

Ένα domain .fun ταιριάζει σε ιστολόγια ψυχαγωγίας, κοινότητες παιχνιδιών, διοργανωτές εκδηλώσεων, υπηρεσίες πάρτι και δημιουργούς χιούμορ που θέλουν να προβάλουν παιχνιδιάρικο περιεχόμενο, να δημιουργήσουν αξέχαστες μάρκες και να σηματοδοτήσουν ανέμελες εμπειρίες.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .fun;

Ένα domain .fun σηματοδοτεί με σαφήνεια ψυχαγωγικό περιεχόμενο, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν τον ιστότοπό σας με μια ματιά και κάνοντας το όνομά σας πιο αξέχαστο. Υποστηρίζει συνεπή προβολή επωνυμίας σε ολόκληρο τον ιστότοπό σας, το email σας και τα κανάλια μάρκετινγκ.

Πληροφορίες τομέα για .fun

Ανώτατο Επίπεδο
.fun
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
3 χρόνια
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Προστασία τομέα premium
Πρόσθετο
Κλείδωμα Εγγραφής
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

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Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 36,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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