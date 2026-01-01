Δώστε στη φωνή σας μια στέγη με ένα domain .blog

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Σχετικά με το domain .blog

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .blog

Τι είναι ένα domain .blog;

Το domain .blog είναι ένα γενικό TLD που δημιουργήθηκε για ιστολόγια και προσωπικές ή επαγγελματικές δημοσιεύσεις. Είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε και χρησιμοποιείται ευρέως από συγγραφείς, εμπορικά σήματα και ιστότοπους που επικεντρώνονται στο περιεχόμενο.

Σε ποιον απευθύνεται ένα domain .blog;

Ένα domain .blog είναι κατάλληλο για συγγραφείς, δημιουργούς περιεχομένου, επαγγελματίες του μάρκετινγκ και ομάδες μέσων ενημέρωσης που θέλουν ένα σαφές περιβάλλον για άρθρα και ηγετική σκέψη. Ταιριάζει σε προσωπικά ιστολόγια, κόμβους εταιρικών ειδήσεων και εξειδικευμένα εκδοτικά έργα.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .blog;

Ένα domain .blog σηματοδοτεί με σαφήνεια ιστότοπους που επικεντρώνονται στο περιεχόμενο, βοηθώντας τους επισκέπτες να κατανοήσουν τον ιστότοπό σας άμεσα και να τον θυμούνται εύκολα. Παρέχει μια συνεπή, επαγγελματική επιλογή για τις αναρτήσεις, τις διευθύνσεις email και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επωνυμίας σας.

Πληροφορίες τομέα για .blog

Ανώτατο Επίπεδο
.blog
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
3 χρόνια
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

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Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 27,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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