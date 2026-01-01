Εκκινήστε την εφαρμογή σας με έναν τομέα .app

17,99/έτος8,99/1ο έτος
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Για το πρώτο έτος
.app

Σχετικά με το domain .app

Μια γρήγορη επισκόπηση που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε και να καταχωρίσετε ένα domain .app

Τι είναι ένας τομέας .app;

Το .app είναι ένας ασφαλής γενικός τομέας ανώτατου επιπέδου που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές, προγραμματιστές και τεχνολογικά έργα. Επιβάλλει το HTTPS από προεπιλογή, καθιστώντας το ιδανικό για ιστότοπους λογισμικού, κινητών και εφαρμογών ιστού.

Σε ποιον απευθύνεται ένα domain .app;

Ένα domain .app είναι ιδανικό για προγραμματιστές εφαρμογών, νεοσύστατες επιχειρήσεις λογισμικού, προϊόντα SaaS και στούντιο παιχνιδιών για κινητά που θέλουν ένα ασφαλές, αναγνωρίσιμο περιβάλλον για λήψεις, ενημερώσεις και σελίδες προϊόντων σε όλες τις πλατφόρμες.

Γιατί να επιλέξετε ένα domain .app;

Ένα domain .app σηματοδοτεί σαφώς μια εστίαση σε λογισμικό ή κινητά, βοηθώντας τους χρήστες να αναγνωρίζουν και να εμπιστεύονται τον ιστότοπό σας. Υποστηρίζει ασφαλείς, ευκολομνημόνευτες διευθύνσεις URL και συνεπή εμπορική προβολή σε ιστότοπους, διευθύνσεις email και στοιχεία μάρκετινγκ.

Πληροφορίες τομέα για .app

Ανώτατο Επίπεδο
.app
Τύπος TLD
gTLD
Ελάχιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Μέγιστη περίοδος εγγραφής
1 έτος
Προστασία απορρήτου τομέα
Δωρεάν
Κλείδωμα Εγγραφής
Τομείς IDN
DNSSEC
Τέλος ICANN
0,17€

Γιατί να καταχωρήσετε το domain σας στη Hostinger;

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Πώς να αποκτήσετε το καλύτερο όνομα domain

1. Συμπεριλάβετε το όνομα του brand σας

Χρησιμοποιήστε το όνομα του brand σας ή τις λέξεις-κλειδιά σας για να ενισχύσετε την αναγνώριση και την προβολή σας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Τα ονόματα domain κάτω των τριών λέξεων είναι πιο εύκολο να διαβαστούν και να απομνημονευτούν.
Αποφύγετε τις παύλες, τους αριθμούς, την αργκό και τις λέξεις που είναι δύσκολο να γραφτούν.
Επιλέξτε μια επέκταση που ταιριάζει στο κοινό σας, είτε πρόκειται για τοπικό είτε για παγκόσμιο επίπεδο.
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Συχνές ερωτήσεις για τα domain .app

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 8,99€ for the first year. After that, the renewal fee is 17,99€/έτος. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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