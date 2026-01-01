Λάβετε άμεση βοήθεια από τον Hostinger Agent, τον πράκτορα υποστήριξης AI σας

Ο Hostinger Agent χειρίζεται περισσότερες από 45 χιλιάδες συνομιλίες καθημερινά – διαχείριση υπηρεσιών, σύνταξη δημοσιεύσεων στο blog και μετεγκατάσταση ιστότοπων – όλα μέσα από μια απλή συνομιλία.
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Λάβετε άμεση βοήθεια από τον Hostinger Agent, τον πράκτορα υποστήριξης AI σας

Ο σύντομος δρόμος σας προς την ολοκλήρωση

Ο Hostinger Agent είναι μαζί σας σε όλα τα προϊόντα της Hostinger, ακόμα και στο τηλέφωνό σας – απλά πείτε του τι χρειάζεστε.

Web hosting

Μετεγκατάσταση ιστότοπου
Επιτάχυνέ το
Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας
Εύρεση ρυθμίσεων στο hPanel
Διαχείριση ιστότοπων, βάσεων δεδομένων και εργαλείων
Web hosting

Γιατί ο Hostinger Agent είναι ένας αλλαγτής παιχνιδιών

500+ ενέργειες και συνεχίζουμε

Ο Hostinger Agent εκτελεί πάνω από 500 ενέργειες σε επίπεδο διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων ιστότοπων, των αντιγράφων ασφαλείας και των ελέγχων κατάστασης του διακομιστή.
Ο Hostinger Agent χειρίζεται το 85% των αλληλεπιδράσεων υποστήριξης σε όλη την Hostinger, με μέση βαθμολογία ικανοποίησης πελατών 77%.
Ο Hostinger Agent απαντά σε ερωτήσεις σε μόλις 9 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο, κάνοντας τη δουλειά περίπου 800 ειδικών.
Ο Hostinger Agent θα μας εξοικονομήσει περισσότερα από € 14 εκατομμύρια φέτος. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε μερικές από τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά.

Προτιμάτε το WhatsApp; Ο πράκτορας Hostinger είναι εκεί

Λάβετε την ίδια βοήθεια με τα σχέδια, τη ρύθμιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, απευθείας από την εφαρμογή που ήδη χρησιμοποιείτε.
Συνομιλία στο WhatsApp
Προτιμάτε το WhatsApp; Ο πράκτορας Hostinger είναι εκεί

Γίνετε ένας από τους εκατομμύρια ικανοποιημένους πελάτες

Ο Hostinger Agent κατάλαβε γρήγορα την ανησυχία μου και παρείχε σαφείς, βήμα προς βήμα οδηγίες που έλυσαν το πρόβλημά μου χωρίς καμία σύγχυση.

Anas Rk

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Ο πράκτορας Hostinger, η υποστήριξη AI τους, είναι υπέροχη. Στην πραγματικότητα προτιμώ να μιλάω σε κάποιον, επειδή δεν νιώθω βιασμένος.

Yvonne McChesney

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Ο βοηθός AI Hostinger Agent τους είναι πολύ χρήσιμος. Αντί να με παραπέμπει σε ατελείωτα έγγραφα βοήθειας, κάνει πράγματι πράγματα στο λογαριασμό μου. Είναι σαν να έχει έναν νεαρό διαχειριστή συστήματος σε κλήση.

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Hostinger Agent FAQ

Βρείτε απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τον πράκτορα υποστήριξης πελατών AI Hostinger Agent.

Ο Hostinger Agent είναι ο πράκτορας υποστήριξης AI της Hostinger – χτισμένος για να διαχειρίζεται τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες σας μέσω μιας απλής συνομιλίας. Εκτελεί πάνω από 500 ενέργειες σε επίπεδο διαχειριστή, από τη μετεγκατάσταση ιστότοπων και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας έως τη διαχείριση αρχείων DNS και τον έλεγχο της κατάστασης του διακομιστή. Μάθετε περισσότερα about Hostinger Agent.

Ο Hostinger Agent λειτουργεί σε όλο το οικοσύστημα της Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, τομείς και πληρωμές. Ό, τι διαχειρίζεστε, ο Hostinger Agent είναι εκεί για να σας βοηθήσει.

Και τα δύο – αλλά αυτό που ξεχωρίζει τον Hostinger Agent είναι ότι αναλαμβάνει δράση. Αντί να σας δείχνει σε ένα έγγραφο βοήθειας, ο Hostinger Agent συνδέει τομείς, ενημερώνει τις ρυθμίσεις DNS, εγκαθιστά plugins και πολλά άλλα, απευθείας στο λογαριασμό σας.

Ναι. Ο Hostinger Agent είναι διαθέσιμος οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο Hostinger – συμπεριλαμβανομένων των κινητών και ακόμη και του WhatsApp – έτσι η άμεση βοήθεια είναι πάντα ένα μήνυμα μακριά, από όπου και αν εργάζεστε.

Ο Hostinger Agent χειρίζεται το 85% των αλληλεπιδράσεων υποστήριξης ανεξάρτητα. Για οτιδήποτε εκτός του πεδίου εφαρμογής του, σας συνδέει με έναν ανθρώπινο ειδικό, έτσι ώστε να μην μείνετε ποτέ χωρίς λύση.

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