Λάβετε άμεση βοήθεια από τον Hostinger Agent, τον πράκτορα υποστήριξης AI σας
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Ο Hostinger Agent κατάλαβε γρήγορα την ανησυχία μου και παρείχε σαφείς, βήμα προς βήμα οδηγίες που έλυσαν το πρόβλημά μου χωρίς καμία σύγχυση.
Ο πράκτορας Hostinger, η υποστήριξη AI τους, είναι υπέροχη. Στην πραγματικότητα προτιμώ να μιλάω σε κάποιον, επειδή δεν νιώθω βιασμένος.
Ο βοηθός AI Hostinger Agent τους είναι πολύ χρήσιμος. Αντί να με παραπέμπει σε ατελείωτα έγγραφα βοήθειας, κάνει πράγματι πράγματα στο λογαριασμό μου. Είναι σαν να έχει έναν νεαρό διαχειριστή συστήματος σε κλήση.
Hostinger Agent FAQ
Τι είναι το Hostinger Agent;
Ο Hostinger Agent είναι ο πράκτορας υποστήριξης AI της Hostinger – χτισμένος για να διαχειρίζεται τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες σας μέσω μιας απλής συνομιλίας. Εκτελεί πάνω από 500 ενέργειες σε επίπεδο διαχειριστή, από τη μετεγκατάσταση ιστότοπων και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας έως τη διαχείριση αρχείων DNS και τον έλεγχο της κατάστασης του διακομιστή. Μάθετε περισσότερα about Hostinger Agent.
Ποια προϊόντα Hostinger υποστηρίζει ο Hostinger Agent;
Ο Hostinger Agent λειτουργεί σε όλο το οικοσύστημα της Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, τομείς και πληρωμές. Ό, τι διαχειρίζεστε, ο Hostinger Agent είναι εκεί για να σας βοηθήσει.
Μπορεί ο Hostinger Agent να κάνει αλλαγές στο λογαριασμό μου ή απλώς να απαντήσει σε ερωτήσεις;
Και τα δύο – αλλά αυτό που ξεχωρίζει τον Hostinger Agent είναι ότι αναλαμβάνει δράση. Αντί να σας δείχνει σε ένα έγγραφο βοήθειας, ο Hostinger Agent συνδέει τομείς, ενημερώνει τις ρυθμίσεις DNS, εγκαθιστά plugins και πολλά άλλα, απευθείας στο λογαριασμό σας.
Είναι διαθέσιμο το Hostinger Agent για κινητά;
Ναι. Ο Hostinger Agent είναι διαθέσιμος οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο Hostinger – συμπεριλαμβανομένων των κινητών και ακόμη και του WhatsApp – έτσι η άμεση βοήθεια είναι πάντα ένα μήνυμα μακριά, από όπου και αν εργάζεστε.
Τι θα συμβεί αν ο Hostinger Agent δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά μου;
Ο Hostinger Agent χειρίζεται το 85% των αλληλεπιδράσεων υποστήριξης ανεξάρτητα. Για οτιδήποτε εκτός του πεδίου εφαρμογής του, σας συνδέει με έναν ανθρώπινο ειδικό, έτσι ώστε να μην μείνετε ποτέ χωρίς λύση.