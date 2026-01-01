Hostinger Mail εναντίον Zoho Mail

Εξερευνώντας εναλλακτικές λύσεις Zoho Mail; Συγκρίνετε τη Hostinger και τη Zoho σε μια ματιά για να βρείτε τη σωστή υπηρεσία φιλοξενίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις για τις ανάγκες σας.
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Γιατί να επιλέξετε το Hostinger Mail;

Ένα εξαιρετικό email δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο ή ακριβό. Να πού τα καταφέρνει η Hostinger.

Αξία που πραγματικά βγάζει νόημα

Ένα επαγγελματικό γραμματοκιβώτιο εισερχομένων δεν θα έπρεπε να κοστίζει μια περιουσία. Το Hostinger Business Email σας προσφέρει μια επώνυμη διεύθυνση, ισχυρή ασφάλεια και χώρο για ανάπτυξη – χωρίς τις εκπληκτικές αυξήσεις ανανέωσης.

Σε λειτουργία σε λίγα λεπτά

Χωρίς προβλήματα τεχνικής εγκατάστασης. Είτε το domain σας ανήκει στην Hostinger είτε όχι, η αποστολή των εισερχομένων σας γίνεται με λίγα μόνο κλικ – και το πρώτο σας επαγγελματικό email είναι έτοιμο για αποστολή.

Τα απαραίτητα, καλυμμένα

Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, έλεγχος ταυτότητας μέσω email, πρόσβαση σε κινητές συσκευές και εργαλεία γραφής με τεχνητή νοημοσύνη – όλα ενσωματωμένα. Έτσι, μπορείτε να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, όχι στα εισερχόμενά σας.

Συγκριτική σύγκριση

Συγκρίνετε τιμές και χαρακτηριστικά με μια ματιά.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Τιμή εκκίνησης ανά γραμματοκιβώτιο*

Starts at 0,39€/μήνας
1$/μήνα

Δωρεάν τομέας

Yes
No

Αποθήκευση ανά γραμματοκιβώτιο

10GB-50GB
5GB-100GB

Ψευδώνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έως 30
Έως 30

Κανόνες προώθησης

Yes
Yes

Αυτόματες απαντήσεις

Yes
Yes

Προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα και ιούς

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Δείτε ποιος άνοιξε τα email σας

Όλα τα σχέδια
No

Αλληλεπιδράσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Yes
No

Χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης

Ναι, βοηθός AI, AI γραφή, έξυπνη αναζήτηση και περιλήψεις
Ναι, βοηθός τεχνητής νοημοσύνης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντιπροσώπου

Yes
No

Υποστήριξη πελατών

Ζωντανή συνομιλία 24/7
24/7 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία για πληρωμένα προγράμματα

Βαθμολογία αξιολόγησης στο Trustpilot

4.5 / 5.0
4,0 / 5,0
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*Ημερομηνία σύγκρισης: 1 Ιουνίου 2026.

Ανακαλύψτε γιατί 5+ εκατομμύρια κάτοχοι ιστοσελίδων επιλέγουν το Hostinger

Μην βασίζεστε μόνο στα λόγια μας – δείτε τι λένε για την εμπειρία τους όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες επαγγελματικού email της Hostinger.

Simos

Review provider

Χρησιμοποιώ την Hostinger για περισσότερο από ένα χρόνο και είμαι απόλυτα εντυπωσιασμένος. Ενώ ο συνολικός επαγγελματισμός τους είναι εμφανής, η υπηρεσία email τους είναι πραγματικά φανταστική - αξιόπιστη, εύκολη στην εγκατάσταση και ιδανική για επαγγελματική επικοινωνία.

Bob Stewart

Review provider

Η υπηρεσία της Hostinger έχει ό,τι χρειάζομαι για email και domain με τα σωστά χαρακτηριστικά και μια δίκαιη τιμή. Άλλες υπηρεσίες φιλοξενίας ισχυρίζονται ότι είναι οι καλύτερες, αλλά σε θάβουν στην πολυπλοκότητα και το μάρκετινγκ.

OASK Publishers

Review provider

Χρησιμοποιώ τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Hostinger για επαγγελματική επικοινωνία και, συνολικά, η εμπειρία ήταν ομαλή και αξιόπιστη. Η διαδικασία εγκατάστασης ήταν απλή και η σύνδεση email προσαρμοσμένου τομέα ήταν εύκολη, ακόμη και χωρίς προηγμένες τεχνικές γνώσεις.

Αγοράστε το επιχειρηματικό σας πρόγραμμα email με τεχνητή νοημοσύνη

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Ακύρωση οποιαδήποτε στιγμή

Υποστήριξη πελατών 24/7

48 μήνες σχέδιο
87% έκπτωση
Starter
Το ιδανικό για: ατομικούς επιχειρηματίες
2,99
0,39/μήνα
Επιλογή πακέτου
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 1,59€/μήνα για 48 μήνες.
1 mailbox περιλαμβάνεται
5 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
5 κανόνες προώθησης
5 email aliases

Οφέλη:

Agentic mail
Δημοφιλέστερο
75% έκπτωση
Standard
Καλύτερο για: μικρές επιχειρήσεις έτοιμες να αναπτυχθούν
3,99
0,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 2,79€/μήνα για 48 μήνες.
1 mailbox περιλαμβάνεται
20 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
20 κανόνες προώθησης
10 email aliases

Οφέλη:

Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Δείτε ποιος άνοιξε τα email σας
Έξυπνες απαντήσεις email με AI
Αυτόματες απαντήσεις
Agentic mail
67% έκπτωση
Premium
Καλύτερο για: ομάδες που αναπτύσσονται
5,99
1,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 3,99€/μήνα για 48 μήνες.
1 mailbox περιλαμβάνεται
50 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
50 κανόνες προώθησης
30 email aliases

Οφέλη:

Δωρεάν domain για 1 έτος
Παρακολουθήστε τα κλικ στους συνδέσμους και τα ανοίγματα αρχείων
Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Δείτε ποιος άνοιξε τα email σας
Αυτόματες απαντήσεις
Agentic mail
87% έκπτωση
Starter
Το ιδανικό για: ατομικούς επιχειρηματίες
2,99
0,39/μήνα
Επιλογή πακέτου
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 1,59€/μήνα για 48 μήνες.
1 mailbox περιλαμβάνεται
5 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
5 κανόνες προώθησης
5 email aliases

Οφέλη:

Agentic mail
Δημοφιλέστερο
75% έκπτωση
Standard
Καλύτερο για: μικρές επιχειρήσεις έτοιμες να αναπτυχθούν
3,99
0,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 2,79€/μήνα για 48 μήνες.
1 mailbox περιλαμβάνεται
20 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
20 κανόνες προώθησης
10 email aliases

Οφέλη:

Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Δείτε ποιος άνοιξε τα email σας
Έξυπνες απαντήσεις email με AI
Αυτόματες απαντήσεις
Agentic mail
67% έκπτωση
Premium
Καλύτερο για: ομάδες που αναπτύσσονται
5,99
1,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Τιμή ανά mailbox. Για διάρκεια 48 μηνών. Ανανεώνεται με 3,99€/μήνα για 48 μήνες.
1 mailbox περιλαμβάνεται
50 GB αποθηκευτικός χώρος ανά mailbox
50 κανόνες προώθησης
30 email aliases

Οφέλη:

Δωρεάν domain για 1 έτος
Παρακολουθήστε τα κλικ στους συνδέσμους και τα ανοίγματα αρχείων
Αναζήτηση, απάντηση, σύνοψη και συγγραφή - όλα με τη βοήθεια εργαλείων AI - απεριόριστα
Δείτε ποιος άνοιξε τα email σας
Αυτόματες απαντήσεις
Agentic mail

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Προστασία από spam, ιούς και phishing
Αποκτήστε πρόσβαση στο email από οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή
Παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα των mailboxes με αρχεία καταγραφής ελέγχου
Διατηρήστε τα δεδομένα ασφαλή με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Μεταφέρετε εύκολα τα email σας
Ορίστε αυτόματες απαντήσεις για όταν λείπετε
Προώθηση email σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση email
Εντοπίστε τα email που αποστέλλονται σε λανθασμένες διευθύνσεις
Γρήγορο, καθαρό και εύχρηστο webmail
Προστασία από spam, ιούς και phishing
Αποκτήστε πρόσβαση στο email από οποιαδήποτε εφαρμογή ή συσκευή
Παρακολουθήστε όλη τη δραστηριότητα των mailboxes με αρχεία καταγραφής ελέγχου
Διατηρήστε τα δεδομένα ασφαλή με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Μεταφέρετε εύκολα τα email σας
Ορίστε αυτόματες απαντήσεις για όταν λείπετε
Προώθηση email σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση email
Εντοπίστε τα email που αποστέλλονται σε λανθασμένες διευθύνσεις
Γρήγορο, καθαρό και εύχρηστο webmail

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Φέρτε τα εισερχόμενά σας μαζί σας

Μετακομίζετε από άλλον πάροχο email; Μεταφέρετε τα email, τους φακέλους και τις επαφές σας σχεδόν αμέσως με το Kodee, τον βοηθό mailbox με AI.
Μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίου
Φέρτε τα εισερχόμενά σας μαζί σας

Hostinger Mail έναντι άλλων παρόχων φιλοξενίας email

Hostinger Mail εναντίον GoDaddy Email

Hostinger εναντίον GoDaddy (φιλοξενία)

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

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