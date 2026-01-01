Déployez AiToEarn avec une installation en un clic.
Agent de marketing de contenu IA open source pour les entreprises individuelles, les créateurs et les marques, afin de publier sur plus de 12 plateformes sociales.
Choisissez un pack VPS pour AiToEarn
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec AiToEarn ?
AiToEarn est un agent de marketing de contenu IA open source qui aide les créateurs, les entreprises individuelles et les marques à générer, planifier et distribuer du contenu sur Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest et LinkedIn à partir d'une interface unique.
L'auto-hébergement d'AiToEarn sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle sur les jetons de compte, les médias générés et les analyses de publication, d'éliminer les frais SaaS basés sur le nombre d'utilisateurs et d'intégrer vos propres fournisseurs d'IA et identifiants Relay pour OAuth sans avoir à vous enregistrer en tant que développeur sur chaque plateforme.
Fonctionnalités clés de AiToEarn
Publication multiplateforme
Publiez des vidéos, des articles et des publications sur plus de 12 réseaux, y compris Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X et LinkedIn, à partir d'un flux de travail partagé.
Génération de contenu IA
L'agent IA intégré génère du texte, développe ou réécrit des brouillons, et produit des images et de courtes vidéos adaptées à chaque plateforme cible.
OAuth via Relay
Connectez toutes les plateformes prises en charge avec une seule clé API via le service AiToEarn Relay — aucun compte développeur par plateforme n'est requis.
MCP et Agent Prêts
La prise en charge native du protocole MCP vous permet de piloter AiToEarn depuis Claude, Cursor et d'autres environnements d'exécution d'agents via les mêmes API que l'interface utilisateur web utilise.
Stockage auto-hébergé
Comprend un stockage d'objets compatible S3 intégré, un ensemble de réplicas MongoDB et un cache Redis, afin que tous les médias, comptes et files d'attente restent sur votre VPS.
Pourquoi exécuter AiToEarn avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.