Purjelautailupalvelu

Rakenna Windsurfilla, ylläpidä Hostingerilla

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
purjelautailumajoitus

Selkeä hinnoittelu jokaiselle purjelautailuprojektille

Ota Windsurfillä rakentamasi sovellukset käyttöön luotettavalla webhotellilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä riskittä.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Lähetä Windsurfissä rakentamasi asiat nopeammin

Vie Windsurfissä rakentamasi sovellukset paikallisesta prototyypistä live-käyttöönottoon muuttamatta työnkulkuasi. Työnnä koodisi Hostingerin Node.js-hostingiin, ja projektisi toimii suoritusympäristön, koontiympäristön ja ympäristön asetuksilla, joita se tarvitsee toimiakseen samalla tavalla tuotannossa. Kun se on julkaistu, sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, jossa on luotettava käyttöaika ja tilaa käsitellä liikennettä sen kasvaessa. Käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa rakentamasi tuotteen parantamiseen.
purjelautailumajoitus

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Windsurf-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Windsurf-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Windsurf-hosting tarkoittaa Windsurfissä luotujen Node.js-sovellusten käyttöönottoa live-palvelimella, josta käyttäjät voivat käyttää niitä. Tällä on merkitystä, koska Windsurf on kehitystyökalu, kun taas hosting on tuotantoympäristö, jossa sovellus toimii.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-suoritusympäristöä, päivityksiä ja prosessienhallintaa itse. Hostingerin Node.js-hosting hoitaa nämä palvelintehtävät puolestasi, joten voit keskittyä Windsurfissä rakennettuun sovellukseen palvelimen hallinnan sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, valtuuta pääsy yksityiseen tietovarastoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Voit pitää tietovaraston yksityisenä ja käyttää silti push-to-deploy-toimintoa.
Jokaisella paketilla on resurssirajoitukset, joten jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, suorituskykyyn voi tulla muutoksia ja saatat joutua päivittämään. Emme veloita yllätysmaksuja normaalikäytöstä, mutta sinun tulisi mitoittaa paketti vastaamaan odotettua liikennettä ja suoritusaikaisia tarpeita.
Lähetä projektisi GitHubiin, yhdistä Hostingerin repositorio ja ota käyttöön haluamasi haara. Jos siirryt toiselta isännältä, päivitä kaikki ympäristömuuttujat ja tietokannan asetukset ennen liikenteen vaihtamista.

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