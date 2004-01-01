Lähetä Windsurfissä rakentamasi asiat nopeammin

Vie Windsurfissä rakentamasi sovellukset paikallisesta prototyypistä live-käyttöönottoon muuttamatta työnkulkuasi. Työnnä koodisi Hostingerin Node.js-hostingiin, ja projektisi toimii suoritusympäristön, koontiympäristön ja ympäristön asetuksilla, joita se tarvitsee toimiakseen samalla tavalla tuotannossa. Kun se on julkaistu, sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, jossa on luotettava käyttöaika ja tilaa käsitellä liikennettä sen kasvaessa. Käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa rakentamasi tuotteen parantamiseen.