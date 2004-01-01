Whatsapp-automaatiopalvelu

Ota käyttöön WhatsApp-sovellukset ja botit Hostingerin avulla

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
whatsapp automation hosting

Yksinkertainen kuukausihinnoittelu, ei piilokuluja

Ota käyttöön WhatsAppia varten rakentamasi sovellukset ja automaatiot luotettavalla infrastruktuurilla, ja julkaise ne luottavaisin mielin tietäen, että kaikkiin paketteihin sisältyy 30 päivän tyytyväisyystakuu.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu WhatsAppin automaatiotyönkulkuja varten

Ota WhatsApp-sovelluksesi tai -bottisi käyttöön Node.js-webhotellissa ilman palvelimen asentamisen vaivaa. Siirrä koodisi ja saat suoraviivaisen polun kehityksestä tuotantoon, jotta webhookit, viestinkäsittely ja API-integraatiot ovat valmiina käyttöön.
whatsapp automation hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp-automaatiopalvelu on Node.js-webhotelli sovellukselle, joka ohjaa WhatsApp-työnkulkujasi, bottejasi tai webhook-käsittelijöitäsi tuotannossa. Sillä on merkitystä, koska automaatiosi tarvitsee vakaan prosessin, julkisen päätepisteen ja ennustettavan käytettävyysajan voidakseen jatkaa viestien ja tapahtumien käsittelyä.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, palomuuria ja päivityksiä itse. Node.js-webhotellissamme infrastruktuuri hoidetaan puolestasi, joten voit ottaa käyttöön WhatsApp-automaatiosovelluksen palvelimen hallinnoinnin sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen arkistoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset toimivat samalla tavalla kuin julkisissa arkistoissa.
Kyllä, paketit sisältävät kiinteät resurssirajat suorittimelle, muistille ja tallennustilalle, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on korotettava seuraavan tason pakettiin. Emme veloita piilotettuja ylitysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuva suurempi käyttö voi edellyttää suurempaa pakettia.
Lähetä sovellus GitHub-arkistoon, yhdistä se Hostingeriin ja ota käyttöön haluamasi haara. Jos käytät sitä jo muualla, siirrä ympäristömuuttujat ja webhook-URL-osoitteet ja ohjaa sitten WhatsApp uuteen päätepisteeseen.

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