Webflow-hosting

Ota käyttöön Webflow'lla rakennettuja sovelluksia nopeasti

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
webflow-hosting

Selkeä Webflow-hosting, yksi yksinkertainen hinta

Isännöi Webflow'lla rakentamiasi sivustoja luotettavalla infrastruktuurilla, jolla voit ottaa ne käyttöön ja kasvattaa niitä luottavaisin mielin ilman epävarmuutta. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Webflow-suunnittelusta live-sivustoihin

Siirrä Webflow'ssa rakentamasi projektit prototyypistä tuotantoon ilman lisäasennusta. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sovelluksellesi selkeän suorituspaikan, joten mukautettu taustalogiikka, API:t ja dynaamiset ominaisuudet otetaan käyttöön siististi käyttöliittymän rinnalla. Kun pino on julkaistu, se toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään luotettavana liikenteen kasvaessa. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa palvelintyön käsittelyyn ja enemmän aikaa käyttäjien näkemän kokemuksen parantamiseen.
webflow-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Webflow-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia Webflow-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Se tarkoittaa Webflow'lla rakennetun sivuston käyttöönottoa tuotantopalvelimella, josta käyttäjät voivat käyttää sitä verkkotunnuksen kautta. Sillä on merkitystä, koska sovelluksesi tarvitsee hallitun Node.js-ajoympäristön, ei pelkästään suunnitteluaikaista hostingia, palvelinpuolen koodin ja reaaliaikaisen liikenteen käsittelemiseksi.
VPS tarjoaa käyttöösi raa'an Linux-palvelimen, joten asennat ja ylläpidät Node.js:ää, käänteisiä proxyjä, prosessinhallintaohjelmia ja päivityksiä itse. Hostingerin Node.js-hostingin avulla nämä ajonaikaiset ja infrastruktuuriin liittyvät osat hoidetaan puolestasi, joten voit itse ottaa sivuston käyttöön palvelimen hallinnoinnin sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, valtuuta yksityinen tietovarasto ja valitse haara, jonka haluat ottaa käyttöön. Tämän jälkeen kyseiseen haaraan tehdyt push-komennot voivat käynnistää uusia käyttöönottoja.
Jos liikenne tai resurssien käyttö ylittää sopimuksesi, sovellus voi hidastua tai rajoittua tilapäisesti, kunnes päivität. Hostinger ei veloita yllätysmaksuja ylimääräisestä liikenteestä tässä tuotteessa; sen sijaan siirryt suurempaan sopimukseen, kun tarvitset lisää kapasiteettia.
Ota sovelluskoodi käyttöön Gitistä tai lataa se paikallisesta ympäristöstäsi ja ohjaa sitten verkkotunnuksesi uuteen Hostinger-instanssiin. Jos projekti on jo käynnissä paikallisesti, varmista, että Node.js-versiosi ja ympäristömuuttujasi vastaavat toisiaan ennen liikenteen vaihtamista.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.