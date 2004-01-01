Vuejs-hosting

Ota Vue.js-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
vuejs-hosting

Yksinkertainen Vue.js-hostinghinnoittelu, ei piilokuluja

Isännöi Vue.js-sovellustasi luottavaisin mielin luotettavassa, tuotantokäyttöön rakennetussa infrastruktuurissa. Jos se ei olekaan sopiva, 30 päivän rahat takaisin -takuumme pitää huolen.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Vue.js:n skaalautuvuutta ajatellen

Ota Vue.js-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman lisäasennusta. Lähetä koodisi, ja projektisi toimii ympäristössä, joka on rakennettu palvelinpuolen renderöintiä, API-kutsuja ja pinon odottamaa rakennusprosessia varten. Kun se on julkaistu, hosting pysyy poissa tieltäsi luotettavan käyttöajan ja tilan ansiosta, jotta voit hallita liikennettä sovelluksesi kasvaessa. Saat yksinkertaisemman polun kehityksestä tuotantoon, ja hallittavana on vähemmän palvelintyötä.
vuejs-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Vuejs-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Vuejs-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Vue.js-hosting on tuotantoympäristö Vue-sovellusten käyttöönottoon ja suorittamiseen, jotta käyttäjät voivat käyttää niitä verkossa. Se on tärkeää, koska tarvitset Node.js-suoritusympäristön, sovellusprosessien hallinnan ja vakaan infrastruktuurin, kun Vue.js-sovelluksesi poistuu paikallisesta kehitysympäristöstä.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, Node.js-versiota, tietoturvapäivityksiä ja prosessien valvontaa itse. Vuejs-hostingillamme nämä ajonaikaiset ja infrastruktuuriin liittyvät tehtävät hoidetaan puolestasi, joten voit keskittyä sovellukseen palvelimen hallinnan sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Uusien push-päivitysten päivitykset voidaan ottaa käyttöön samalla tavalla kuin julkisten repositorioiden tapauksessa.
Liikenne sisältyy hintaan sopimuksesi enimmäismääriin asti. Jos sovelluksesi ylittää rajoitukset, sinun on ehkä päivitettävä korkeampaan sopimukseen. Emme veloita yllätysmaksuja liikennepiikeistä.
Lähetä sovellus Git-repoon, yhdistä se Hostingeriin ja ota käyttöön päähaara. Jos sovelluksesi toimii jo muualla, voit ensin siirtää koodin ja ympäristöasetukset ja päivittää DNS:n, kun olet valmis.

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