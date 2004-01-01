Vite-hosting

Ota Vitellä luodut sovellukset käyttöön minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
kutsu-hosting

Yksinkertainen hinnoittelu Vite-hostingille

Ota Viten avulla rakentamasi sovellukset käyttöön luotettavalla webhotellilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Vite-pohjaisille sovelluksille

Isännöi Vite-sovelluksella rakennettua sovellustasi Node.js-hostingissa kokoonpanolla, joka pysyy lähellä nykyistä työnkulkuasi. Lähetä projektisi eteenpäin, suorita koontiversio ja tarjoile luotua sovellusta ilman ylimääräisiä konfiguraatioita. Sivustosi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu vakaata suorituskykyä ja luotettavaa käyttöaikaa varten, joten se käsittelee liikennettä projektisi kasvaessa. Tämä tarjoaa sinulle yksinkertaisemman polun paikallisesta kehityksestä tuotantoon ja vähentää hallittavaa palvelintyötä.
kutsu-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Vite-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Vite-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Vite-hosting tarkoittaa Vitellä rakennetun sovelluksen käyttöönottoa Node.js-ympäristössä, jotta käyttäjät voivat käyttää sitä verkossa. Tällä on merkitystä, koska Vite on käännöstyökalu, ei tuotantoympäristö, joten tarvitset silti hostingin käännetylle sovellukselle ja kaikille taustajärjestelmille, joista se on riippuvainen.
Tavallisella VPS-hostingilla hallinnoit palvelimen käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Node.js-hostingillamme alusta hoitaa palvelintason, joten voit keskittyä sovellukseen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Voit yhdistää GitHub-tilisi, myöntää käyttöoikeuden yksityiseen tietovarastoon ja ottaa käyttöön valitsemastasi haarasta. Päivitykset voidaan sitten ottaa käyttöön GitHubista ilman manuaalisia latauksia.
Resursseilla on rajoituksia, joten jos sovelluksesi kasvaa yli sopimuksen kapasiteetin, sinun on päivitettävä. Emme veloita yllätysmaksuja liikennepiikeistä, mutta jatkuva korkea käyttö voi vaatia enemmän resursseja.
Yhdistä Vite-sovelluksesi Git-arkisto tai lataa rakennettu projekti ja aseta sitten tarvittavat Node.js-versio ja ympäristömuuttujat. Jos siirryt toiselta isännältä, ohjaa verkkotunnuksesi Hostingeriin ja ota sovellus uudelleen käyttöön täällä.

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