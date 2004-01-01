V0.dev-hosting

Ota vO.dev:llä luotuja sovelluksia käyttöön minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
v0.dev-hosting

Yksi kuukausihinta, ei piilokuluja

Ota vO.dev-sovelluksesi käyttöön luottavaisin mielin luotettavalla Vercel-hostingilla. Saat nopean suorituskyvyn, turvallisen infrastruktuurin ja tarvitsemasi tuen rakentamiseen ilman huolia – kaikkea tätä tukee 30 päivän rahat takaisin -takuu.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

vO.dev-prototyypistä nopeasti toimivaksi sivustoksi

Vie vO.dev:n avulla rakentamasi projektit prototyypistä tuotantoon ilman koodipinon uudelleenmuokkaamista. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sinulle suoraviivaisen polun sovelluksen käyttöönottoon käyttöliittymämallien takana, joten koodisi siirtyy paikallisesta testauksesta toimivaan ympäristöön minimaalisella asennuksella. Kun se on verkossa, sovelluksesi toimii Node.js:lle rakennetussa hallitussa infrastruktuurissa, jossa skaalaus ja käyttöaika hoidetaan taustalla. Käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa käyttäjien näkemän tuotteen hiomiseen.
v0.dev-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

V0.dev-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia V0.dev-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
v0.dev-hosting on ratkaisu v0.dev-ohjelmistolla rakennettujen sovellusten käyttöönottoon Vercelissä. Se tarjoaa hallitun käyttöönoton, automaattisen skaalauksen ja yksinkertaiset Git-pohjaiset työnkulut.
VPS-hosting tarjoaa sinulle virtuaalipalvelimen, jota hallinnoit itse. Vercelin v0.dev-hosting on täysin hallinnoitu, joten sinun ei tarvitse huolehtia palvelimen asennuksesta, korjauksista tai skaalauksesta.
Kyllä. Voit yhdistää yksityisen GitHub-säilöyn ja ottaa sen käyttöön turvallisesti Vercelin kautta. Käyttöoikeuksia hallitaan Git-palveluntarjoajasi käyttöoikeuksilla.
Vercel-sopimuksiin sisältyy käyttörajoituksia kaistanleveydelle, koontiajalle ja palvelimettomalle suoritukselle. Jos ylität nämä rajoitukset, ylimääräisestä käytöstä voidaan laskuttaa sopimuksesi mukaisesti.
Kyllä. Useimmissa tapauksissa voit yhdistää tietovarastosi, tarkastella ympäristömuuttujia ja ottaa sen käyttöön. Tarvittaessa voit siirtää verkkotunnuksesi ja päivittää DNS:n asennuksen jälkeen.

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