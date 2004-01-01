Typedream-hosting

Ota Typedreamilla luodut sovellukset käyttöön minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
TypeDream-hosting

Yksinkertainen hinnoittelu Typedream-hostingille

Ota Typedreamilla rakentamasi sovellukset ja sivustot käyttöön luotettavalla webhotellilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Typedreamin buildistä julkaisusivustoksi

Vie Typedreamilla rakentamasi sivustosi prototyypistä tuotantoon ilman monimutkaista käyttöönottoprosessia. Työnnä sovelluskoodi Typedream-projektisi taakse, ja Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sinulle yksinkertaisen asennuksen sen suorittamiseen tarvitsemallaan suoritusympäristöllä ja reitityksellä. Kun projekti on julkaistu, se toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään vakaana liikenteen kasvaessa. Palvelimen ylläpitotarpeet vähenevät, ja voit luottaa siihen, että sovelluksesi pystyy käsittelemään oikeita käyttäjiä ilman ylimääräistä operatiivista työtä.
TypeDream-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Typedream-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Typedreamin hosting-palveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Typedreamin ylläpito tarkoittaa Typedreamilla luomasi Node.js-sovelluksen tai -sivuston käyttöönottoa live-palvelinympäristössä. Sillä on merkitystä, koska projektisi tarvitsee suoritusympäristön, verkkoyhteyden ja käyttöajan paikallisen koneesi ulkopuolella, ennen kuin käyttäjät voivat käyttää sitä.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hosting hoitaa nämä palvelintehtävät puolestasi, joten Typedream-hostingin käyttö ja ylläpito on yksinkertaisempaa.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haaran kautta. Haaran päivitykset voidaan sitten ottaa käyttöön ilman repositorion julkistamista.
Paketeissa on tietyt resurssirajoitukset, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä korkeampaan pakettiin. Emme veloita yllätysmaksuja liikennepiikeistä, mutta sovellustasi voidaan rajoittaa, jos se ylittää paketin resurssit.
Lähetä projektisi GitHubiin, yhdistä repo Hostingerissa ja ota käyttöön haluamasi haara. Jos siirrät palvelimen toiselta isännältä, ohjaa sovelluksesi samoihin ympäristömuuttujiin ja koontiasetuksiin ja vaihda sitten liikennettä käyttöönoton varmentamisen jälkeen.

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