Sveltekit-hosting

Ota SvelteKit-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
sveltekit-hosting

Selkeät SvelteKit-hostingpaketit, ei piilokuluja

Isännöi SvelteKit-sovellustasi luottavaisin mielin luotettavassa tuotantoympäristöön rakennetussa infrastruktuurissa. Kokeile sitä riskittä 30 päivän rahat takaisin -takuullamme.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu SvelteKitin skaalautuvuutta ajatellen

Ota SvelteKit-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä käyttöönottotyötä. Lähetä koodisi palvelimelle, ja Hostinger suorittaa projektisi koonti- ja palvelinpuolen, jotta reitistösi, palvelimen päätepisteesi ja renderöidyt sivusi toimivat odotetulla tavalla. Sovelluksesi pysyy Node.js:lle rakennetussa hallitussa infrastruktuurissa, jonka luotettavuus ja pelivara riittävät kasvun hallintaan ilman jatkuvaa palvelimen ylläpitoa. Tämä antaa sinulle yksinkertaisemman polun paikallisesta kehityksestä tuotantoon ja enemmän aikaa keskittyä käyttäjiesi näkemiin ominaisuuksiin.
sveltekit-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Sveltekit-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Sveltekit-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
SvelteKit-hosting tarkoittaa SvelteKit-sovelluksesi suorittamista palvelimella, joka pystyy suorittamaan Node.js-suorituksenaikaisia ja palvelinpuolen reittejä. Tällä on merkitystä, koska pelkkä staattinen hosting ei riitä, jos sovelluksesi käyttää SSR:ää, päätepisteitä tai palvelintoimintoja.
VPS:n avulla asennat ja ylläpidät itse Node.js:ää, prosessinhallintaa, TLS:ää, päivityksiä ja tietoturvaa. Hallitun SvelteKit-hostingin avulla tämä ajonaikainen taso hoidetaan puolestasi, joten otat sovelluksen käyttöön palvelimen hallinnan sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen tietovarastoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan ottaa käyttöön automaattisesti, kun julkaiset muutoksia.
Jos sovelluksesi kasvaa yli paketin sisältämien resurssien, sinun on ehkä päivitettävä suurempaan pakettiin. Emme veloita yllätysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuva korkea käyttö vaatii enemmän resursseja.
Lähetä projektisi GitHubiin, yhdistä repositorio ja ota se käyttöön Hostingerissa. Jos siirryt toiselta hosting-palvelimelta, päivitä ympäristömuuttujasi ja verkkotunnusasetuksiasi ja testaa sitten SSR:ää ja reittejä ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.