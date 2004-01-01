sveltekit-hosting

Rakennettu SvelteKitin skaalautuvuutta ajatellen

Ota SvelteKit-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä käyttöönottotyötä. Lähetä koodisi palvelimelle, ja Hostinger suorittaa projektisi koonti- ja palvelinpuolen, jotta reitistösi, palvelimen päätepisteesi ja renderöidyt sivusi toimivat odotetulla tavalla. Sovelluksesi pysyy Node.js:lle rakennetussa hallitussa infrastruktuurissa, jonka luotettavuus ja pelivara riittävät kasvun hallintaan ilman jatkuvaa palvelimen ylläpitoa. Tämä antaa sinulle yksinkertaisemman polun paikallisesta kehityksestä tuotantoon ja enemmän aikaa keskittyä käyttäjiesi näkemiin ominaisuuksiin.