Svelte-hosting

Ota Svelte-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
tyylikäs hosting

Yksinkertainen Svelte-hosting, läpinäkyvä kuukausittainen hinnoittelu

Isännöi Svelte-sovellustasi luotettavassa tuotantokäyttöön rakennetussa infrastruktuurissa. Ota se käyttöön luottavaisin mielin 30 päivän rahat takaisin -takuumme ansiosta.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Svelten toimitustapoja ajatellen

Ota Svelte-sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka pysyvät poissa tieltäsi. Työnnä koodiasi eteenpäin, ja Hostingerin Node.js-hosting antaa sinulle projektisi tarvitseman suoritusajan, jotta sivut latautuvat nopeasti ja koontiversiosi toimii vähemmällä manuaalisella määrityksellä. Sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu käsittelemään liikennettä ilman jatkuvaa säätöä. Tämä tarkoittaa vähemmän seurattavia käyttöönottotehtäviä ja enemmän aikaa ominaisuuksien toimittamiseen, joita käyttäjät voivat todella käyttää.
tyylikäs hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Svelte-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Svelte-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Svelte-hosting on Node.js-hostingratkaisu Sveltellä rakennettujen sovellusten käyttöönottoon live-palvelimella. Sillä on merkitystä, koska sovelluksesi tarvitsee ajonaikaisen ympäristön, koontiprosessin ja käyttöönottotyönkulun sivujen toimittamiseen ja päivitysten luotettavaan käsittelyyn tuotannossa.
Tavallisella VPS-hostingilla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js:ää, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hostingilla nämä palvelintehtävät hoidetaan puolestasi, joten voit keskittyä Svelte-sovellukseesi ja käyttöönottoprosessiisi.
Kyllä. Voit yhdistää GitHub-tilisi, myöntää pääsyn yksityiseen tietovarastoon ja ottaa käyttöön valitsemastasi haarasta. Tämän jälkeen kyseiseen haaraan tehdyt push-pyynnöt voivat käynnistää päivityksiä kuten mikä tahansa muu Git-pohjainen käyttöönotto.
Resursseille ja liikenteelle on rajoituksia, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, saatat joutua päivittämään. Emme lisää yllätysmaksuja normaalikäytöstä, mutta jatkuvasti suuren liikenteen tulisi sopia suurempaan pakettiin.
Lähetä sovellus Git-repoon, yhdistä se Hostingeriin ja aseta rakennus- ja käynnistyskomennot paneelista. Jos sovelluksesi toimii jo paikallisesti, migraatio yleensä tarkoittaa vain ympäristömuuttujien ja käyttöönottoasetusten säätämistä.

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