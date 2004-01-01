Svelte-hosting

Rakennettu Svelten toimitustapoja ajatellen

Ota Svelte-sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka pysyvät poissa tieltäsi. Työnnä koodiasi eteenpäin, ja Hostingerin Node.js-hosting antaa sinulle projektisi tarvitseman suoritusajan, jotta sivut latautuvat nopeasti ja koontiversiosi toimii vähemmällä manuaalisella määrityksellä. Sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu käsittelemään liikennettä ilman jatkuvaa säätöä. Tämä tarkoittaa vähemmän seurattavia käyttöönottotehtäviä ja enemmän aikaa ominaisuuksien toimittamiseen, joita käyttäjät voivat todella käyttää.