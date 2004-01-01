Lähetä Storybookin luomia projekteja helposti

Ota Storybook-projektisi käyttöön asetuksilla, jotka pitävät työnkulun yksinkertaisena. Lähetä koodisi eteenpäin, ja Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sinulle selkeän polun paikallisista koonneista live docs -sivustolle tai komponenttien hiekkalaatikkoon ilman ylimääräistä palvelinkonfiguraatiota. Projektisi toimii luotettavasti rakennetulla hallitulla infrastruktuurilla, joten päivitykset pysyvät ennustettavina ja liikennepiikit on helpompi käsitellä. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa käyttöönoton ylläpitoon ja enemmän aikaa tiimisi tarvitsemien käyttöliittymäkomponenttien hiomiseen.