Satukirjojen isännöinti

Ota Storybookilla luodut sovellukset käyttöön minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
satukirjan isännöinti

Yksi yksinkertainen hinta, ei piilokuluja

Isännöi Storybook-sovelluksiasi luottavaisin mielin luotettavassa, tuotantokäyttöön rakennetussa infrastruktuurissa. Kokeile riskittä 30 päivän rahat takaisin -takuullamme.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Lähetä Storybookin luomia projekteja helposti

Ota Storybook-projektisi käyttöön asetuksilla, jotka pitävät työnkulun yksinkertaisena. Lähetä koodisi eteenpäin, ja Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sinulle selkeän polun paikallisista koonneista live docs -sivustolle tai komponenttien hiekkalaatikkoon ilman ylimääräistä palvelinkonfiguraatiota. Projektisi toimii luotettavasti rakennetulla hallitulla infrastruktuurilla, joten päivitykset pysyvät ennustettavina ja liikennepiikit on helpompi käsitellä. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa käyttöönoton ylläpitoon ja enemmän aikaa tiimisi tarvitsemien käyttöliittymäkomponenttien hiomiseen.
satukirjan isännöinti

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Storybook-majoituksen usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Storybook-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Storybook-hosting tarkoittaa Storybookilla luomasi Node.js-sovelluksen tai -sivuston käyttöönottoa live-ympäristössä, jossa käyttäjät voivat käyttää sitä. Tällä on merkitystä, koska paikalliset esikatselut eivät riitä tuotantoon, testaukseen tai vakaan version jakamiseen tiimin kanssa.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, Node-versiota, prosessien valvojaa ja päivityksiä itse. Node.js-hostingillamme nämä osat hoidetaan puolestasi, joten voit keskittyä Storybook-pohjaiseen sovellukseen palvelimen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen tietovarastoon ja ota käyttöön haluamasi haaran kautta. Voit jatkaa päivitysten lähettämistä GitHubiin ja ottaa ne uudelleen käyttöön samasta tietovarastosta.
Sopimuksella on rajoituksia, ja jos sovelluksesi kasvaa niitä vanhemmaksi, saatat joutua päivittämään. Emme piilota ylitysmaksuja yllätyslaskutuksen taakse, mutta sinun kannattaa tarkistaa sopimuksen resurssit ennen laajamittaista julkaisua.
Yhdistä olemassa oleva Git-säilösi tai lataa projekti, aseta Node.js:n käynnistyskomento ja ympäristömuuttujat ja ota sitten käyttöön. Jos siirryt paikallisesta versiosta, varmista, että sovellus toimii tuotantotilassa ja että kaikki käännösvaiheet on sisällytetty.

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