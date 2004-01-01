Softtr-hosting

Ota käyttöön Softr-sovelluksella rakennettuja sovelluksia Hostingerissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
softr-hosting

Yksinkertainen kuukausihinnoittelu, ei piilokuluja

Ota Softrin avulla rakentamasi sovellukset käyttöön luotettavalla tuotantokäyttöön suunnitellulla hostingilla. Kokeile sitä luottavaisin mielin 30 päivän rahat takaisin -takuumme ansiosta.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Softr-sovelluksista live-sovelluksiin, nopeammin

Vie Softrissa rakentamasi sovellukset ja sivustot prototyypistä tuotantoon ilman, että pinoa tarvitsee muokata. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sinulle suoraviivaisen polun projektisi käyttöönottoon, joten mukautettu logiikkasi ja API-rajapintasi julkaistaan minimaalisella asennuksella. Kun sovelluksesi on verkossa, hallittu infrastruktuuri pitää suoritusajan vakaana liikenteen kasvaessa. Saat luotettavaa käyttöaikaa, skaalaustilaa ja vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon.
softr-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Softr-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Softrin hosting-palveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Softr-hosting tarkoittaa Softrilla luomasi Node.js-sovelluksen tai -sivuston käyttöönottoa live-palvelimella, josta käyttäjät voivat käyttää sitä. Tällä on merkitystä, koska tuotantoympäristön hosting hoitaa käyttöajan, suorituksenaikaisen konfiguroinnin ja sovelluksesi käytön paikallisen koneesi ulkopuolella.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node-versiota, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hosting hoitaa nämä palvelintehtävät puolestasi, joten voit keskittyä Softr-projektiin palvelimen hallinnan sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan hakea repositoriosta ilman, että koodi julkaistaan.
Kyllä, jokaisella paketilla on resurssirajoituksia, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, saatat joutua päivittämään. Emme lisää yllätysmaksuja normaalikäytöstä, mutta jatkuvasti suurempi liikenne tai resurssien käyttö voi vaatia suuremman paketin.
Yhdistä olemassa oleva koodikantasi Gitiin tai lataa se palvelimelle ja ohjaa sitten Hostinger sovelluksen aloituskohtaan ja ympäristömuuttujiin. Jos siirryt toiselta hosting-palvelimelta, voit siirtää saman Node.js-projektin minimaalisilla koodimuutoksilla.

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