Lähetä Replit-projektit tuotantoon nopeammin

Siirrä Replitissä kehittämäsi sovellukset ja prototyypit työtilasta tuotantoympäristöön teknologiapinoa muuttamatta. Lähetä Node.js-koodisi Hostingerille ja suorita se ympäristössä, joka helpottaa käyttöönottoa, jolloin projektisi on verkossa ilman ylimääräisiä määrityksiä tai palvelintyötä. Kun sovellus on otettu käyttöön, se toimii hallinnoidussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään vakaana kuormituksen alla. Saat luotettavan käytettävyyden, skaalautuvuutta ja vähemmän aikaa palvelinten ylläpitoon, joten voit keskittyä olennaiseen koodiin.