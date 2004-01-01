Replit-webhotelli

Ota Replitillä luodut sovellukset käyttöön minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
replit-webhotelli

Yksinkertainen kuukausihinnoittelu, ei piilokuluja

Ota Replitillä kehittämäsi sovellukset käyttöön luotettavan, tuotantokäyttöön suunnitellun webhotellin avulla. Kokeile palvelua huoletta 30 päivän tyytyväisyystakuun turvin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Lähetä Replit-projektit tuotantoon nopeammin

Siirrä Replitissä kehittämäsi sovellukset ja prototyypit työtilasta tuotantoympäristöön teknologiapinoa muuttamatta. Lähetä Node.js-koodisi Hostingerille ja suorita se ympäristössä, joka helpottaa käyttöönottoa, jolloin projektisi on verkossa ilman ylimääräisiä määrityksiä tai palvelintyötä. Kun sovellus on otettu käyttöön, se toimii hallinnoidussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään vakaana kuormituksen alla. Saat luotettavan käytettävyyden, skaalautuvuutta ja vähemmän aikaa palvelinten ylläpitoon, joten voit keskittyä olennaiseen koodiin.
replit-webhotelli

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Replit-webhotellin UKK

Löydä vastaukset Replit-webhotellipalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Se tarkoittaa Replitissä rakentamasi Node.js-sovelluksen tai -sivuston käyttöönottoa tuotantopalvelimella, joihin oikeilla käyttäjillä on pääsy. Tällä on merkitystä, koska Replit sopii erinomaisesti rakentamiseen, mutta tuotantoympäristön webhotelli antaa sinulle hallinnan käyttöajan, domainien ja käyttöönottotoiminnan suhteen.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-suoritusympäristöä, tietoturvapäivityksiä ja prosesseja itse. Hostingerin Node.js-hostingin avulla suoritusympäristö ja infrastruktuuri hallitaan puolestasi, joten voit ottaa sovelluksen käyttöön ilman palvelimen ylläpitäjän työtä.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen arkistoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan ottaa käyttöön GitHubista ilman, että arkistoa tehdään julkiseksi.
Jos sovelluksesi ylittää pakettikohtaiset rajat, sen toimintaa voidaan rajoittaa resurssirajoitusten avulla, kunnes päivität pakettisi korkeammalle tasolle. Emme veloita yllättäviä ylimääräisiä maksuja liikennepiikkien vuoksi; tärkein rajoitus on pakettiisi sisältyvä kapasiteetti.
Lähetä sovelluksesi GitHubiin, liitä arkisto Hostingeriin ja ota se käyttöön. Jos siirrät sovelluksen paikalliselta koneelta tai toisesta webhotellista, varmista ennen liikenteen siirtämistä, että Node-versiosi, ympäristömuuttujasi ja käynnistyskomentosi vastaavat sovellusta.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

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