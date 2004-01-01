React Router -sovellukset, jotka pysyvät nopeina

Ota React Router -sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka sopivat jo olemassa oleviin työskentelytapoihin. Lähetä koodisi Node.js-hostingiin ja suorita reittejä, latausohjelmia ja palvelinlogiikkaa ilman lisäkonfigurointia, jotta paikallinen kehitys siirtyy tuotantoon vähemmällä kitkalla. Sovelluksesi pysyy hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu käsittelemään liikennettä ja pysymään verkossa luotettavasti. Tämä antaa sinulle vähemmän hallintatehtäviä ja enemmän aikaa keskittyä käyttöliittymään, tiedonkulkuun ja tuotemuutoksiin.