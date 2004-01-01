React-reitittimen ylläpito

Ota React Router -sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
React-reitittimen isännöinti

Yksinkertainen hinnoittelu React Router -hostingille

Isännöi React Router -sovellustasi luotettavassa tuotantokäyttöön rakennetussa infrastruktuurissa. Ota se käyttöön luottavaisin mielin, ja jos se ei olekaan sopiva, 30 päivän rahat takaisin -takuumme kattaa ongelman.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

React Router -sovellukset, jotka pysyvät nopeina

Ota React Router -sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka sopivat jo olemassa oleviin työskentelytapoihin. Lähetä koodisi Node.js-hostingiin ja suorita reittejä, latausohjelmia ja palvelinlogiikkaa ilman lisäkonfigurointia, jotta paikallinen kehitys siirtyy tuotantoon vähemmällä kitkalla. Sovelluksesi pysyy hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu käsittelemään liikennettä ja pysymään verkossa luotettavasti. Tämä antaa sinulle vähemmän hallintatehtäviä ja enemmän aikaa keskittyä käyttöliittymään, tiedonkulkuun ja tuotemuutoksiin.
React-reitittimen isännöinti

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

React-reitittimen isännöinnin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin React-reitittimien isännöintipalveluista.
React Routerin isännöinti tarkoittaa React-sovelluksen käyttöönottoa React Routeria käyttäen, jotta se voi toimia tuotannossa ja palvella oikeita käyttäjiä. Tällä on merkitystä, koska asiakaspuolen reititys tarvitsee Node.js-valmiin isännän, joka pystyy palvelemaan sovellusta oikein suorien URL-latausten ja päivitysten yhteydessä.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, solmun versiota, prosessien asennusta, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hostingin avulla palvelintyöt hoidetaan puolestasi, joten voit keskittyä sovellukseen koneen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota sitten käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan hakea GitHubista tekemättä repositoriota julkiseksi.
Kyllä, hosting-paketeissa on määritelty resurssirajoitukset, ja jos sovelluksesi kasvaa ne yli, saatat joutua päivittämään. Liikenteen piikeistä ei peritä yllätysmaksuja, mutta jatkuvasti korkea käyttöaste voi vaatia kalliimman paketin.
Lähetä sovellus GitHubiin tai tuo olemassa oleva repositoriosi, yhdistä se sitten Hostingeriin ja ota se käyttöön. Jos siirryt toisesta hostingista, kohdista koonti- ja käynnistysasetuksesi nykyiseen Node.js-sovellukseen ja tarkista env-muuttujat ennen julkaisua.

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