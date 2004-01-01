React hosting

Ota React-sovellukset käyttöön tuotantoon Node.js-webhotellissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
react hosting

Yksinkertainen kuukausihinnoittelu, ei piilokuluja

Isännöi React-sovelluksiasi luottavaisin mielin tuotantokäyttöön rakennetulla luotettavalla infrastruktuurilla. Kokeile riskittä 30 päivän tyytyväisyystakuullamme.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Suunniteltu Reactin skaalautumiseen

Ota React-sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka pitävät koodin ja tuotannon välisen polun yksinkertaisena. Vie projektisi Hostingerin Node.js-webhotelliin, niin käyttöliittymäsi toimii ympäristössä, joka on valmis moderneille JavaScript-versioille ja dynaamiselle sovelluskäyttäytymiselle. Sovelluksesi pysyy verkossa hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu vakaata suorituskykyä ja luotettavaa käyttöaikaa silmällä pitäen. Tämä antaa sinulle vähemmän käyttöönottotehtäviä, enemmän skaalausvaraa käytön kasvaessa ja enemmän aikaa keskittyä käyttöliittymään ja ominaisuuksiin, joita käyttäjäsi todella näkevät.
react hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

React-webhotellin UKK

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien React-webhotellipalveluita.
React-hosting on Reactilla rakennettujen sovellusten tuotantoympäristö, jotta niitä voidaan tarjota ja käyttää sekä mahdollistaa käyttäjille pääsy niihin. Sillä on merkitystä, koska sovelluksesi tarvitsee suoritusympäristön, koontikäsittelyn ja vakaan julkisen päätepisteen, ei vain staattisia tiedostoja kannettavalla tietokoneella.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-webhotellin avulla nämä palvelintehtävät hoidetaan puolestasi, mikä vähentää React-sovelluksesi asennus- ja ylläpitotyötä.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen tietovarastoon ja ota käyttöön haluamastasi haarasta. Voit pitää tietovaraston yksityisenä ja käyttää samalla tavallista push-to-deploy-työnkulkua.
Paketteihin liittyy rajoituksia, ja jos sovelluksesi ylittää ne, sinun on siirryttävä suurempaan pakettiin tai sopivampaan kokoonpanoon. Emme lisää yllätysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuvan käytön tulisi vastata sopimuksesi resursseja.
Siirrä sovellus GitHubiin, yhdistä arkisto Hostingerissa ja julkaise haluamasi haara. Jos siirryt toiselta palveluntarjoajalta, voit ohjata sovelluksen samaan koodikantaan ja päivittää ympäristömuuttujat tai koontiasetukset asennuksen aikana.

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