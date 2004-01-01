Preact-hosting

Ota Preact-sovellukset nopeasti käyttöön Hostingerissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
preact-hosting

Yksinkertainen kuukausihinnoittelu, ei piilokuluja

Isännöi Preact-sovellustasi luotettavassa tuotantokäyttöön rakennetussa infrastruktuurissa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit ottaa sen käyttöön luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Preactin skaalautuvuutta ajatellen

Ota Preact-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman lisäasennusta. Lähetä koodisi, ja ajonaikainen ympäristö huolehtii sovelluksesta, joten sivusi ja komponenttisi latautuvat luomallasi tavalla. Polku paikallisesta kehityksestä tuotantoon on yksinkertainen. Projektisi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään vakaana liikenteen kasvaessa. Tämä antaa sinulle vähemmän käyttöönotto-ongelmia, paremman päivittäisen luotettavuuden ja enemmän aikaa keskittyä ominaisuuksien toimittamiseen palvelimen ylläpidon sijaan.
preact-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Preact-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Preact-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Preact-hosting tarkoittaa Preact-sovelluksen käyttöönottoa tuotantoympäristössä, joka voi suorittaa Node.js-koontiversiosi ja tarjota sitä käyttäjille. Sillä on merkitystä, koska tarvitset vakaan suoritusympäristön, käyttöönottotyönkulun ja skaalauspolun, kun sovellus lähtee paikalliselta koneeltasi.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, Node.js-versiota, päivityksiä, prosessinhallintaa ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hosting hoitaa nämä infrastruktuuritehtävät puolestasi, joten voit keskittyä Preact-sovellukseen palvelimen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan hakea repositoriosta aivan kuten julkisessa projektissa.
Pakettiisi liittyy resurssirajoituksia, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, saatat joutua päivittämään. Emme veloita yllätysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuva käyttö, joka ylittää pakettisi rajat, vaatii korkeamman tason.
Lähetä sovelluksesi GitHubiin, yhdistä Hostingerin repositorioon ja ota koontiversio käyttöön. Jos siirryt toiselta hosting-palvelimelta, päivitä ympäristömuuttujasi ja verkkotunnusasetuksesi ja tarkista sitten sovellus tuotannossa.

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