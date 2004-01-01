preact-hosting

Rakennettu Preactin skaalautuvuutta ajatellen

Ota Preact-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman lisäasennusta. Lähetä koodisi, ja ajonaikainen ympäristö huolehtii sovelluksesta, joten sivusi ja komponenttisi latautuvat luomallasi tavalla. Polku paikallisesta kehityksestä tuotantoon on yksinkertainen. Projektisi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään vakaana liikenteen kasvaessa. Tämä antaa sinulle vähemmän käyttöönotto-ongelmia, paremman päivittäisen luotettavuuden ja enemmän aikaa keskittyä ominaisuuksien toimittamiseen palvelimen ylläpidon sijaan.