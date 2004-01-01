Pakettien isännöinti

Ota Parcelilla luodut sovellukset käyttöön nopeammin Hostingerissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
pakettien isännöinti

Yksinkertainen hinnoittelu, ei piilokuluja

Isännöi Parcelilla rakennettuja sovelluksiasi luottavaisin mielin Node.js-hostingissa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä riskittömästi.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Lähetyspaketti rakentuu nopeammin

Vie Parcelin mukana toimitettu koodi paikallisista koontiversioista suoraan käyttöönottoon muuttamatta työnkulkuasi. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sovelluksellesi suoran polun tuotantoon, joten voit lähettää rakentamasi projektin vähemmillä asennus- ja käyttöönottovaiheilla. Kun se on verkossa, sovelluksesi toimii Node.js-työkuormille suunnitellussa hallitussa infrastruktuurissa, jossa käyttöaika ja skaalaus on katettu liikenteen kasvaessa. Käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa tärkeiden koodin ja ominaisuuksien hiomiseen.
pakettien isännöinti

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Pakettipalvelun usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin pakettien isännöintipalveluista.
Parcel-hosting tarkoittaa Parcelilla rakentamasi Node.js-sovelluksen tai -sivuston käyttöönottoa live-palvelimella, jotta käyttäjät voivat käyttää sitä. Tällä on merkitystä, koska projektisi tarvitsee suoritusympäristön, prosessienhallinnan ja verkkoyhteyden paikallisen koneesi ulkopuolelta.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, käyttöjärjestelmäpäivityksiä, Node-versiota ja käyttöönottoa itse. Node.js-hostingillamme ympäristöä hallitaan puolestasi, joten voit keskittyä sovellukseen palvelimen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan sitten hakea Gitistä aivan kuten julkisesta repositoriosta.
Paketeissa on määritelty resurssirajoitukset, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä mieluummin kuin maksettava yllätysmaksuja. Jos liikenne muuttuu jatkuvaksi tai resursseja kuluttavaksi, on parempi siirtyä suurempaan pakettiin ennen kuin suorituskyky laskee.
Lähetä projektisi GitHubiin tai lataa se paikallisesta ympäristöstäsi, yhdistä sitten repositorioon ja aseta build- ja start-komennot. Jos siirrät projektisi toisesta isännästä, pidä sama Node.js-versio ja ympäristömuuttujat asennustyön vähentämiseksi.

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