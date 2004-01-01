Lähetyspaketti rakentuu nopeammin

Vie Parcelin mukana toimitettu koodi paikallisista koontiversioista suoraan käyttöönottoon muuttamatta työnkulkuasi. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sovelluksellesi suoran polun tuotantoon, joten voit lähettää rakentamasi projektin vähemmillä asennus- ja käyttöönottovaiheilla. Kun se on verkossa, sovelluksesi toimii Node.js-työkuormille suunnitellussa hallitussa infrastruktuurissa, jossa käyttöaika ja skaalaus on katettu liikenteen kasvaessa. Käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa tärkeiden koodin ja ominaisuuksien hiomiseen.