Nuxt-hosting

Ota Nuxt-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
nuxt-hosting

Yksinkertainen Nuxt-hostinghinnoittelu, ei piilokuluja

Isännöi Nuxt-sovellustasi luottavaisin mielin luotettavalla, tuotantokäyttöön rakennetulla infrastruktuurilla. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä riskittömästi.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Nuxtin skaalautuvuutta ajatellen

Ota Nuxt-sovelluksesi käyttöön Hostingerin Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä asennusta. Lähetä koodisi, ja projektisi toimii Node.js-ympäristössä, joka tukee palvelinpuolen renderöintiä, API-reittejä ja pinosi odottamaa rakennustyönkulkua. Sovellustasi on helppo hallita liikenteen kasvaessa, ja käyttöaika ja resurssit riittävät todellisen käytön käsittelyyn. Tämä antaa sinulle suoraviivaisen polun kehityksestä tuotantoon, jolloin palvelimen ylläpitoon kuluu vähemmän aikaa.
nuxt-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Nuxt-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia Nuxt-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Nuxt-hosting on tuotantoympäristö Nuxt-sovellusten suorittamiseen, mukaan lukien niiden tarvitsema Node.js-suoritusympäristö ja käyttöönottoasetukset. Sillä on merkitystä, koska pelkkä staattinen tiedostohosting ei kata palvelinpuolen renderöintiä, API-reittejä tai muita Nuxt-sovelluksesi mahdollisesti käyttämiä palvelinominaisuuksia.
Tavallisella VPS-hostingilla hallinnoit palvelinta, käyttöjärjestelmäpäivityksiä, Node.js-versiota, prosessinhallintaa ja tietoturvaa itse. Nuxt-hostingillamme tämä infrastruktuurikerros hoidetaan puolestasi, joten voit ottaa sovelluksen käyttöön ja käyttää sitä ilman, että sinun tarvitsee ylläpitää täyttä palvelinpinoa.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja valitse haara, jonka haluat ottaa käyttöön. Sen jälkeen päivitykset voidaan ottaa käyttöön uusista push-päivityksistä aivan kuten julkisessa repositoriossa.
Liikennettä rajoittavat liittymäsi resurssit, joten jos Nuxt-sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä. Emme lisää yllätysmaksuja normaalikäytöstä, mutta jatkuvasti suuri liikenne voi vaatia suuremman liittymän.
Voit siirtää Nuxt-sovelluksen lähettämällä projektin GitHubiin, yhdistämällä repositorion ja ottamalla sen käyttöön Hostingerissa. Jos sinulla on jo live-sovellus muualla, ohjaa sama koodikanta tänne ja päivitä tarvittaessa ympäristömuuttujia tai koontiasetuksia.

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