nuxt-hosting

Rakennettu Nuxtin skaalautuvuutta ajatellen

Ota Nuxt-sovelluksesi käyttöön Hostingerin Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä asennusta. Lähetä koodisi, ja projektisi toimii Node.js-ympäristössä, joka tukee palvelinpuolen renderöintiä, API-reittejä ja pinosi odottamaa rakennustyönkulkua. Sovellustasi on helppo hallita liikenteen kasvaessa, ja käyttöaika ja resurssit riittävät todellisen käytön käsittelyyn. Tämä antaa sinulle suoraviivaisen polun kehityksestä tuotantoon, jolloin palvelimen ylläpitoon kuluu vähemmän aikaa.