Nextjs-webhotelli

Ota Next.js-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
Next.js-webhotelli

Next.js-webhotellipaketit yhdellä selkeällä kuukausihinnalla

Isännöi Next.js-sovellustasi luottavaisin mielin luotettavalla tuotantoympäristöön rakennetulla infrastruktuurilla. Kokeile sitä riskittä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Next.js:n skaalautuvuutta ajatellen

Ota Next.js-sovelluksesi käyttöön ilman palvelimen asennusta. Lähetä koodisi, ja Hostingerin Node.js-webhotelli hoitaa koonti-, suoritusajan ja reitityksen, jotta SSR-, ISR- ja API-reitit toimivat odotetulla tavalla. Projektisi toimii myös infrastruktuurilla, joka on rakennettu vakaata suorituskykyä ja luotettavaa käyttöaikaa silmällä pitäen, ja jossa on tilaa käsitellä kasvavaa liikennettä. Tämä antaa sinulle yksinkertaisemman polun tuotantoon ja vähentää operatiiviseen työhön kuluvaa aikaa.
next.js-webhotelli

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Nextjs-webhotellin UKK

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin koskien Nextjs-webhotellipalveluita.
Next.js-webhotelli on tuotantoympäristö Next.js-sovellusten suorittamiseen Node.js:n suoritusajan, koontiprosessin ja sovelluksesi tarvitsemien palvelinpuolen ominaisuuksien avulla. Tällä on merkitystä, koska Next.js-projektit ovat usein riippuvaisia SSR:stä, API-reiteistä ja dynaamisesta renderöinnistä, joita staattinen webhotelli ei yksinään pysty käsittelemään.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, tietoturvapäivityksiä ja käyttöönottoasetuksia itse. Node.js-webhotellimme hoitaa nämä palvelintehtävät puolestasi, joten voit ottaa Next.js-sovelluksesi käyttöön ilman palvelinpinon ylläpitoa.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen arkistoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan hakea Gitistä aivan kuten julkisesta arkistosta.
Kyllä, paketit sisältävät resurssirajoituksia, ja jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, saatat joutua päivittämään pakettia. Emme veloita yllättäviä ylitysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuvasti pakettisi kapasiteetin ylittävä käyttö voi edellyttää korkeampaa tasoa.
Siirrä sovelluksesi Git-arkistoon, yhdistä se Hostingeriin ja ota käyttöön haara, jonka haluat ajaa tuotannossa. Jos siirryt toisesta palveluntarjoajasta, voit ohjata domainisi käyttöönoton jälkeen ja siirtää ympäristömuuttujat ja koontiasetukset tarpeen mukaan.

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