next.js-webhotelli

Rakennettu Next.js:n skaalautuvuutta ajatellen

Ota Next.js-sovelluksesi käyttöön ilman palvelimen asennusta. Lähetä koodisi, ja Hostingerin Node.js-webhotelli hoitaa koonti-, suoritusajan ja reitityksen, jotta SSR-, ISR- ja API-reitit toimivat odotetulla tavalla. Projektisi toimii myös infrastruktuurilla, joka on rakennettu vakaata suorituskykyä ja luotettavaa käyttöaikaa silmällä pitäen, ja jossa on tilaa käsitellä kasvavaa liikennettä. Tämä antaa sinulle yksinkertaisemman polun tuotantoon ja vähentää operatiiviseen työhön kuluvaa aikaa.