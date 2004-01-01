Nestjs-hosting

Ota NestJS-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
nestjs-hosting

Yksi yksinkertainen hinta, ei piilokuluja

Isännöi NestJS-sovelluksiasi luottavaisin mielin luotettavassa tuotantoympäristöön rakennetussa infrastruktuurissa. Kokeile riskittä 30 päivän rahat takaisin -takuullamme.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Tuotantovalmis hosting NestJS:lle

Ota NestJS-sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka sopivat Node.js-projektien rakentamiseen ja toimitukseen. Lähetä koodisi, ja Hostinger hoitaa suorituksenaikaisen toiminnan, joten ohjaimet, palvelut ja API:t ovat valmiita toimimaan ilman ylimääräistä palvelimen asennusta. Projektisi pysyy luotettavasti rakennetussa infrastruktuurissa, jossa on tilaa käsitellä kasvavaa liikennettä. Tämä vähentää ylläpitoon kuluvaa aikaa ja antaa sinulle enemmän aikaa muutosten toimittamiseen sovellukseesi.
nestjs-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Nestjs-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Nestjs-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
NestJS-hosting on ympäristö, jossa otat käyttöön ja suoritat NestJS-sovelluksesi, jotta se voi vastaanottaa todellista liikennettä internetin kautta. Sillä on merkitystä, koska sovelluksesi tarvitsee hallitun Node.js-ajoympäristön, prosessien käsittelyn ja riittävästi resursseja pysyäkseen verkossa käyttöönoton jälkeen.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. NestJS-hostingillamme nämä osat hoidetaan puolestasi, joten voit ottaa sovelluksen käyttöön ilman koko palvelinpinon asentamista.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja valitse haara, jonka haluat ottaa käyttöön. Sen jälkeen päivitykset voidaan ottaa käyttöön uusista push-päivityksistä aivan kuten julkisessa repositoriossa.
Paketeissa on resurssirajoituksia, joten jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä yllätysmaksujen sijaan. Jos liikennepiikit lisääntyvät, suurin rajoitus on pakettisi prosessorin, muistin ja sovelluksen kapasiteetti.
Lähetä NestJS-projektisi GitHubiin tai tuo olemassa oleva repo, yhdistä se sitten Hostingeriin ja aseta käynnistyskomento ja ympäristömuuttujat. Jos siirryt toiselta isännältä, kopioi ensin kokoonpano- ja tietokanta-asetuksesi ja ota sitten sama koodikanta käyttöön täällä.

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