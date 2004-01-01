Google Antigravity -webhotelli

Ota Google Antigravityn avulla rakennetut sovellukset käyttöön nopeammin

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
google antigravity -webhotelli

Yksi yksinkertainen hinta Google Antigravity -hostingille

Ota Google Antigravityn avulla rakentamasi sovellukset käyttöön luotettavalla Node.js-hostingilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Toimita nopeammin Google Antigravity -työnkulkujen avulla

Ota Google Antigravityssä rakentamasi ja siirrä se tuotantoon Node.js-webhotellissa ilman, että sinun tarvitsee muokata koodipinoasi. Lähetä koodisi, ja Hostinger hoitaa ajonaikaisen asennuksen, jotta sovelluksesi käynnistyy siististi ja toimii odotetulla tavalla. Kun projektisi on julkaistu, se toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu vakaata käyttöaikaa ja kasvuvaraa silmällä pitäen Tämä tarjoaa yksinkertaisemman käyttöönottopolun ja vähentää palvelimen ylläpitoon kuluvaa aikaa.
Google Antigravity -webhotelli

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Google Antigravity -webhotellin UKK

Löydä vastaukset Google Antigravity -webhotellipalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Google Antigravity -webhotelli avulla voit ottaa Google Antigravityllä kehittämäsi Node.js-sovellukset tai -sivustot käyttöön tuotantopalvelinympäristössä. Tämä on tärkeää, koska projektisi tarvitsee suoritusympäristön, verkkoyhteydet ja käytettävyyden paikallisen koneesi ulkopuolella, ennen kuin muut voivat käyttää sitä.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-webhotelli hoitaa nämä palvelintehtävät puolestasi, joten voit keskittyä Google Antigravityn avulla rakennettuun sovellukseen palvelimen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen arkistoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Voit pitää arkiston yksityisenä ja hyödyntää silti push-pohjaisia käyttöönottoja.
Jokaisella paketilla on resurssirajoitukset, joten jos sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä suurempaan pakettiin. Emme veloita yllätysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuva käyttö, joka ylittää paketin kapasiteetin, voi vaatia korkeamman tason.
Jos sovelluksesi on Gitissä tai toisella isännöintipalvelimella, lähetä se GitHubiin, yhdistä arkisto ja ota se käyttöön Hostingerissa. Jos aloitat paikallisesta koodista, lataa se ensin arkistoon ja käytä sitten samaa käyttöönottoprosessia mahdollisimman pienin muutoksin.

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