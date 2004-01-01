Googlen tekoälystudioiden ylläpito

Ota käyttöön Google AI Studiolla luotuja sovelluksia minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
Googlen tekoälystudioiden ylläpito

Yksinkertainen hinnoittelu Google AI Studio -hostingille

Isännöi Google AI Studiolla rakentamiasi sovelluksia luotettavassa tuotantokäyttöön suunnitellussa infrastruktuurissa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Google AI Studiosta nopeasti live-sovellukseksi

Vie Google AI Studiossa rakentamasi sovellukset ja prototyypit paikallisesta testauksesta toimivaan Node.js-ympäristöön muuttamatta työnkulkuasi. Lähetä koodisi, ja Hostinger hoitaa suorituksen ja käyttöönoton, jotta projektisi on valmis palvelemaan oikeita käyttäjiä vähemmällä asennuksella. Kun se on julkaistu, sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu tarjoamaan tasaista käyttöaikaa ja tilaa kasvaa liikenteen kasvaessa. Käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa ominaisuuksien hiomiseen, joista pinosi on riippuvainen.
Googlen tekoälystudioiden ylläpito

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

Suositeltu palvelinsijainti:

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Googlen tekoälystudioiden ylläpitoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä

Hanki vastauksia Googlen tekoälystudioiden ylläpitopalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Se tarkoittaa Google AI Studiolla rakentamasi Node.js-sovelluksen tai -sivuston käyttöönottoa live-palvelimella, jotta käyttäjät voivat käyttää sitä. Google AI Studio on kehitystyökalu, ei jotain, jota ylläpidät suoraan.
VPS-hostingin avulla hallinnoit palvelinta, käyttöjärjestelmäpäivityksiä, Node.js-versiota, prosessinhallintaa ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hosting hoitaa nämä alustatehtävät puolestasi, joten voit keskittyä rakentamaasi sovellukseen.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan ottaa käyttöön Gitistä samalla tavalla kuin julkisesta repositoriosta.
Paketeissa on määritelty resurssirajoitukset, ja jos sovelluksesi ylittää ne, se voi hidastua tai tarvita korkeamman kapasiteettitason paketin. Emme lisää yllätysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä; jos tarvitset lisää kapasiteettia, voit päivittää paketin.
Lähetä sovellus GitHubiin, yhdistä repo Hostingerissa ja ota käyttöön haluamasi haara. Jos se on jo käynnissä muualla, voit osoittaa saman koodikannan tänne pienin muutoksin, kunhan se vastaa Node.js:n hosting-vaatimuksia.

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