Githubin kopilotin ylläpito

Ota käyttöön GitHub Copilotilla luotuja sovelluksia nopeammin

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
github-kopiopilotin ylläpito

Yksi hinta, ei piilokuluja

Ota GitHub Copilotin avulla rakentamasi sovellukset käyttöön luotettavalla webhotellilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Toimita Copilotin rakentamat sovellukset kitkattomasti

Ota GitHub Copilotilla rakentamasi sisältö käyttöön Node.js-hostingissa ilman lisäasennusta. Koodisi toimitetaan toimivana sovelluksena tai sivustona, ja sen polku paikallisesta kehityksestä tuotantoon on yksinkertainen. Kun se on julkaistu, projektisi toimii Node.js-sovelluksille rakennetussa hallitussa infrastruktuurissa, joten käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa päivitysten toimittamiseen. Saat luotettavuutta ja pelivaraa pitääksesi pinosi vakaana liikenteen kasvaessa.
github-kopiopilotin ylläpito

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Github-yhteispilotin ylläpitoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä

Hae vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Github-kopiopilotin hosting-palveluista.
Se tarkoittaa GitHub Copilotilla rakentamasi Node.js-sovelluksen isännöintiä, jotta se voi toimia tuotannossa ja palvella oikeita käyttäjiä. GitHub Copilot auttaa sinua koodin kirjoittamisessa, mutta Hostinger suorittaa sovelluksen, hallinnoi suoritusympäristöä ja pitää sen saatavilla verkossa.
VPS:n avulla hallinnoit palvelinta, Node.js-asennusta, päivityksiä ja prosessienhallintaa itse. Hostingerin Node.js-hostingissa nämä osat hoidetaan puolestasi, joten github-copilot-hosting on lähempänä käyttöönottoa ja käyttöä kuin täydellistä palvelimen hallintaa.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Voit jatkaa yksityisten repositorioiden käyttöä versionhallintaan ja päivitysten lähettämiseen normaalisti.
Sovelluksesi toimii edelleen, mutta liittymärajoitukset ovat edelleen voimassa, joten jatkuvasti suuri liikenne voi vaatia päivityksen. Emme veloita yllätysmaksuja liikennepiikeistä, mutta sinun tulisi valita liittymä, joka vastaa odotettua käyttöäsi.
Lähetä sovellus GitHubiin, yhdistä Hostingerin repositorio ja ota se käyttöön. Jos siirryt toiselta hosting-palvelimelta, päivitä kaikki ympäristömuuttujat, tietokannan asetukset ja verkkotunnustietueet ja testaa sitten tuotantoversiota.

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