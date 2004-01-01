gatsby-hosting

Rakennettu Gatsbyn suorituskykyä varten

Ota Gatsby-sivustosi käyttöön Node.js-hostingissa ilman lisäasennusta. Lähetä koodisi, ja staattiset sivusi ja sovelluslogiikkasi toimivat suoritusympäristössä, joka on valmis nykyaikaisille JavaScript-projekteille. Projektisi pysyy hallitussa infrastruktuurissa, ja käyttöaika ja skaalaus hoidetaan puolestasi. Tämä tarkoittaa vähemmän hallintatehtäviä ja enemmän aikaa ominaisuuksien kehittämiseen, jotka käyttäjäsi todella näkevät.