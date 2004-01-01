Framer-hosting
Ota käyttöön Framer-projektit nopeamman ja yksinkertaisemman isännöinnin avulla
Yksinkertainen Framer-hosting, yksi selkeä hinta
Business-paketin edut:
Kaikki Business-paketin edut sekä:
Business-paketin edut:
Kaikki Business-paketin edut sekä:
Framerin ideoista live-sivustoiksi
Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.
1. Yhdistä projektisi
Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.
2. Ota välittömästi käyttöön
Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa
3. Hallinnoi ja skaalaa
Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.
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