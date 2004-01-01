Framer-hosting

Ota käyttöön Framer-projektit nopeamman ja yksinkertaisemman isännöinnin avulla

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
kehystäjän hosting

Yksinkertainen Framer-hosting, yksi selkeä hinta

Isännöi Framerin avulla rakentamiasi sovelluksia ja sivustoja luotettavalla infrastruktuurilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Framerin ideoista live-sivustoiksi

Muunna Framer-projektisi live-Node.js-sovellukseksi ilman käyttöönottokitkaa. Lähetä koodisi, ja Hostinger hoitaa suorituksen ja asennuksen, joten sivustosi tai sovelluksesi siirtyy paikallisesta versiosta tuotantoon vähemmällä manuaalisella työllä. Projektisi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu tarjoamaan tasaista käyttöaikaa ja ennustettavaa suorituskykyä liikenteen muuttuessa. Tämä tarjoaa sinulle yksinkertaisemman tavan pitää päivityksiä toimitettuina ilman, että aikaa kuluu palvelimen ylläpitoon.
kehystäjän hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Framer-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Framerin hosting-palveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Framer-hosting tarkoittaa Framerilla luotujen Node.js-sovellusten tai -sivustojen käyttöönottoa live-palvelimella, jotta käyttäjät voivat käyttää niitä. Tällä on merkitystä, koska paikalliset tai esikatseluversiot eivät ole tuotantoympäristön hosting-palveluita, ja tarvitset silti suoritusympäristön, käyttöajan ja julkisen URL-osoitteen.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-suoritusympäristöä, prosessinhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa itse. Hostingerin Node.js-hosting hoitaa palvelimen hallinnan puolestasi, joten voit keskittyä Framerilla rakennettuun sovellukseen infrastruktuurin ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota päivitys käyttöön haluamastasi haarasta. Tämän jälkeen päivitykset voidaan ottaa käyttöön samasta repositoriosta ilman, että sitä julkaistaan.
Paketeilla on resurssirajoituksia, ja jos sovelluksesi ylittää ne, sinun on ehkä päivitettävä. Emme veloita yllätysmaksuja normaaleista liikennepiikeistä, mutta jatkuva käyttö rajojen ulkopuolella tulisi siirtää suurempaan pakettiin.
Lähetä projektisi GitHubiin, yhdistä repo Hostingerissa ja ota käyttöön haluamasi haara. Jos siirryt toiselta isännältä, ohjaa verkkotunnuksesi uuteen sovellukseen käyttöönoton jälkeen ja tarkista ympäristömuuttujat ja koontiasetukset.

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