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Ota Fastify-sovellukset käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
fastify-hosting

Yksinkertainen Fastify-hinnoittelu, ei piilokuluja

Isännöi Fastify-sovellustasi luottavaisin mielin luotettavalla Node.js-hostingilla, joka on rakennettu tuotantokäyttöön. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä riskittömästi.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Nopeuta hosting-palveluita ilman pullonkauloja

Ota Fastify-sovelluksesi käyttöön asetuksilla, jotka pitävät koodin ja tuotannon välisen polun yksinkertaisena. Vie projektisi eteenpäin, käynnistä Node.js-ajoympäristö ja suorita API-rajapintoja tai verkkosivustoja käyttämättä aikaa mukautettuun palvelimen konfigurointiin. Sovelluksesi pysyy luotettavasti rakennetussa hallitussa hostingissa, joten liikenteen kasvu ja rutiinihuolto hoidetaan vähemmällä manuaalisella työllä. Tämä antaa sinulle selkeämmän käyttöönottoprosessin ja enemmän aikaa keskittyä tärkeisiin reitteihin, logiikkaan ja ominaisuuksiin.
fastify-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Fastify-hosting-usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Fastify-hostingpalveluista.
Fastify-hosting tarkoittaa Fastify-sovelluksen suorittamista palvelinympäristössä, joka tukee Node.js:ää, riippuvuuksia ja sovelluksesi käynnistysprosessia. Sillä on merkitystä, koska koodisi tarvitsee paikan, jossa se voi toimia jatkuvasti, käsitellä pyyntöjä ja pysyä tavoitettavissa tuotannossa.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessinhallintaa, käänteistä välityspalvelinta ja päivityksiä itse. Node.js-hosting-palvelumme Fastifylle hoitaa nämä palvelintason tehtävät puolestasi, joten voit ottaa sovelluksen käyttöön ilman koko koneen hallintaa.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan sitten hakea Gitistä aivan kuten julkisesta repositoriosta.
Paketeissa on määritelty resurssirajoitukset, joten jos Fastify-sovelluksesi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä. Emme veloita yllätysmaksuja normaalikäytöstä, mutta jatkuva pakettisi kapasiteetin ylittävä liikenne voi vaikuttaa suorituskykyyn.
Lähetä Fastify-projektisi GitHubiin tai lataa se palvelimelle, yhdistä se sitten Hostingeriin ja aseta käynnistyskomento ja ympäristömuuttujat. Jos sovelluksesi toimii jo paikallisesti Node.js:n avulla, käyttöönottoprosessi on yleensä suoraviivainen.

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