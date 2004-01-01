Expressjs-hosting

Suorita Express.js-sovelluksia helposti tuotannossa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
expressjs-hosting

Yksinkertainen Express.js-hosting, selkeä kuukausihinnoittelu

Käytä Express.js-sovelluksia ja -rajapintoja luotettavassa infrastruktuurissa ja luota käyttöönottoon tietäen, että jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Suorita Express.js-rajapintoja ilman pullonkauloja

Ota Express.js-sovellusliittymäsi ja verkkosovelluksesi käyttöön käyttämättä aikaa palvelimen asennukseen. Lähetä koodisi, ja Node.js-hosting-palvelumme tarjoaa sinulle yksinkertaisen polun tuotantoon, joten reititys, väliohjelmistot ja pyyntöjen käsittely toimivat projektisi odotusten mukaisesti. Sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu vakaata käyttöaikaa ja ennustettavaa suorituskykyä varten. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa ylläpitoon ja enemmän aikaa ominaisuuksien toimittamiseen, jopa liikenteen kasvaessa.
expressjs-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Expressjs-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Expressjs-hostingpalveluista.
Express.js-hosting on ajonaikainen ympäristö Express-sovellusten käyttöönottoon ja suorittamiseen live-palvelimella. Sillä on merkitystä, koska sovelluksesi tarvitsee Node.js:n, prosessien käsittelyn ja verkkoyhteyden oikein määritettynä, ennen kuin käyttäjät voivat käyttää sitä.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, tietoturvapäivityksiä ja prosessinhallintaa itse. Hostingerin Node.js-hostingissa palvelimen asennus hoidetaan puolestasi, joten expressjs-hosting keskittyy sovellukseesi, ei palvelimen hallintaan.
Kyllä. Voit yhdistää GitHub-tilisi, valtuuttaa pääsyn yksityiseen tietovarastoon ja ottaa käyttöön haluamasi haaran. Päivitykset voidaan sitten hakea automaattisesti kyseisestä tietovarastosta.
Jos sovelluksesi ylittää sopimukseesi sisältyvät resurssit, suorituskykyyn voi tulla muutoksia ja saatat joutua päivittämään. Hostinger ei veloita yllätysmaksuja Node.js-hostingin liikennepiikeistä.
Voit ottaa sen käyttöön Git-repositoriosta tai ladata sovelluksesi, asettaa Node.js-version ja käynnistyskomennon ja osoittaa toimialueesi siihen. Jos sovelluksesi toimii jo paikallisesti, siirto on yleensä vain määritys- ja käyttöönottovaihe, ei uudelleenkirjoitus.

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