Docusaurus-hosting

Ota Docusaurus-sivustot käyttöön minuuteissa, ei tunneissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
docusaurus-hosting

Yksinkertainen hinnoittelu Docusaurus-hostingille

Ylläpidä Docusaurus-sivustoasi luottavaisin mielin luotettavalla Node.js-hostingilla, joka on rakennettu tuotantokäyttöön. Jokainen paketti sisältää 30 päivän rahat takaisin -takuun, joten voit kokeilla sitä riskittä.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu skaalautuville Docusaurus-dokumenteille

Ota Docusaurus-sivustosi käyttöön Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä asennustyötä. Ota käyttöön dokumentaatiosovelluksesi, ja Hostinger hoitaa ajonaikaisen toiminnan, joten sisältösivustosi on valmis tarjoamaan sivuja yksinkertaisella ja tutulla työnkululla. Projektisi toimii myös luotettavasti rakennetulla hallitulla infrastruktuurilla, joten käytät vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa sisällön päivittämiseen. Tämä antaa tiimillesi vakaan kodin dokumentaatiolle, joka pysyy ajan tasalla sivustosi kasvaessa.
docusaurus-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Docusaurus-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia Docusaurus-hostingpalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Docusaurus-hosting tarkoittaa Docusaurus-sivuston käyttöönottoa Node.js-ympäristössä, jotta ihmiset voivat käyttää sitä verkossa. Tällä on merkitystä, koska dokumenttisi, blogisi tai projektisi tarvitsee palvelimen ajonaikaisen ympäristön ja vakaan käyttöönottoprosessin, ei pelkästään paikallista kehitystä.
VPS:n avulla hallinnoit itse käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessien käynnistystä, päivityksiä ja tietoturvaa. Hostingerin Node.js-hostingin avulla Docusaurus-hostingille suoritusajan ja käyttöönoton asetukset hallitaan puolestasi, joten voit keskittyä sivustoon palvelimen ylläpidon sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen repositorioon ja ota käyttöön haluamasi haara. Tämän jälkeen haaraan tehdyt push-pyynnöt voivat käynnistää päivityksiä samalla tavalla kuin julkisessa repositoriossa.
Liikenne on sidottu hosting-pakettisi rajoihin, ja jos Docusaurus-sivustosi kasvaa niiden yli, sinun on ehkä päivitettävä. Emme piilota ylitysmaksuja epämääräisten sanamuotojen taakse, joten tarkista pakettirajoitukset ennen julkaisua.
Siirrä sivusto Git-arkistoon, yhdistä se Hostingeriin ja ota käyttöön tuotantoversion sisältävä haara. Jos siirrät sivuston toiselta isännältä, osoita verkkotunnuksesi käyttöönoton jälkeen ja varmista, että koontiasetukset vastaavat nykyistä kokoonpanoasi.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.