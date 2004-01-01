Continue.dev-hosting

Rakenna Continue.devin avulla, ota sovelluksesi käyttöön Hostingerissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
continue.dev-hosting

Yksi kuukausihinta, ei piilokuluja

Valitse työnkulkuusi sopiva paketti ja isännöi Continue.dev-palvelua luottavaisin mielin. Nauti luotettavasta suorituskyvystä, helposta asennuksesta ja 30 päivän rahat takaisin -takuusta.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Lähetä Continue.devin avulla rakentamasi asiat nopeammin

Vie Continue.dev-sovelluksella rakentamasi projekti prototyypistä tuotantoon muuttamatta työnkulkuasi. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sovelluksellesi yksinkertaisen polun paikallisesta kehityksestä toimivaan ympäristöön, joten voit ottaa käyttöön hiomaamasi projektin ja jatkaa työskentelyä tutulla pinolla. Kun se on julkaistu, sovelluksesi toimii Node.js:lle rakennetussa hallitussa infrastruktuurissa, jossa on luotettava käyttöaika ja tilaa kasvavan liikenteen käsittelyyn. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa palvelimen asennukseen ja ylläpitoon ja enemmän aikaa ominaisuuksien toimittamiseen ja tuotteen parantamiseen.
continue.dev-hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Continue.dev-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hae vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Continue.dev-hostingpalveluista.
Continue.dev-hosting on hallittu ympäristö Continue.devin suorittamiseen ja yhdistämiseen sovelluksiisi, työkaluihisi ja mallintarjoajiisi. Se auttaa sinua ottamaan käyttöön nopeammin ilman, että sinun tarvitsee itse hoitaa palvelimen asennusta, päivityksiä tai perusylläpitoa.
VPS antaa sinulle täyden palvelimen hallinnan, mutta sinä hallinnoit asennusta, tietoturvaa, skaalausta ja päivityksiä. Continue.dev-hosting on yksinkertaisempaa: se on esikonfiguroitu palvelua varten, joten pääset alkuun nopeammin ja vähemmällä manuaalisella työllä.
Kyllä. Continue.dev-hosting tukee yksityisiä GitHub-arkistoja, joten voit yhdistää koodisi turvallisesti ja pitää sisäiset projektisi suojattuina käyttöönoton aikana.
Paketit voivat sisältää käyttöön perustuvia resurssirajoituksia. Jos sovelluksesi tarvitsee lisää kapasiteettia, voit päivittää ennen rajoitusten saavuttamista odottamattomien ylitysmaksujen maksamisen sijaan.
Asennus on suoraviivaista ja suunniteltu teknisille käyttäjille. Jos siirryt toiselta isännältä, voit siirtää projektisi yhdistämällä tietovarastosi, määrittämällä ympäristösi ja ottamalla sen käyttöön muutamassa vaiheessa.

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