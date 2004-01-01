Claude Code -webhotelli

Ota Claude Codella luodut sovellukset käyttöön minuuteissa

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
claude code -webhotelli

Yksinkertainen hinnoittelu Claude Code -webhotellille

Ota Claude Coden avulla rakentamasi sovellukset käyttöön vakaalla webhotellilla, johon voit luottaa. Jokainen paketti sisältää 30 päivän tyytyväisyystakuun, joten voit kokeilla sitä luottavaisin mielin.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Lähetä Claude Coden nopeammin tuotantoon

Vie Claude Codella rakentamasi sovellukset ja prototyypit paikallisesta kehityksestä tuotantoon työnkulkuasi muuttamatta. Työnnä Node.js-projektisi eteenpäin, ja Hostinger hoitaa suorituksen ja käyttöönoton, jotta sovelluksesi on valmis palvelemaan käyttäjiä ilman lisäasennusta. Kun projektisi on julkaistu, se toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on rakennettu vakaata käyttöaikaa ja kasvuvaraa varten. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa palvelimien ylläpitoon ja enemmän aikaa jo toimittamasi koodin ja ominaisuuksien hiomiseen.
claude code -webhotelli

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Claude Code -webhotellin UKK

Hanki vastauksia Claude Code -webhotellipalveluita koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Claude Coden hosting tarkoittaa Claude Codella rakentamiesi Node.js-sovellusten käyttöönottoa live-palvelimella, jotta muut voivat käyttää niitä. Tällä on merkitystä, koska koodin luominen ei ole sama asia kuin tuotantoympäristön hosting – tarvitset silti suoritusympäristön, prosessien hallinnan ja verkkoyhteyden.
VPS:n avulla hallinnoit käyttöjärjestelmää, Node.js:ää, päivityksiä ja sovellusprosesseja itse. Hostingerin Node.js-webhotelli Claude Code -webhotellille tarjoaa palvelintason hoitavan alustan, joten voit keskittyä sovellus- ja käyttöönottoprosessiin järjestelmänhallinnan sijaan.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, myönnä käyttöoikeus yksityiseen arkistoon ja ota käyttöön valitsemastasi haarasta. Päivitykset voidaan hakea samasta arkistosta ilman, että koodia julkaistaan.
Pakettiisi liittyy kiinteät resurssirajoitukset, ja jos liikenne kasvaa niiden yli, sovellus voi hidastua tai edellyttää suurempaa pakettia. Emme lisää yllätysmaksuja ylimääräisistä käynneistä, mutta päivitys kannattaa tehdä ennen kuin jatkuva korkea kuormitus vaikuttaa suorituskykyyn.
Lähetä projekti GitHubiin, yhdistä arkisto ja ota se käyttöön Hostingerissa. Jos siirryt toiselta palvelimelta, päivitä kaikki ympäristömuuttujat ja domainasetukset ja testaa sovellusta ensimmäisen käyttöönoton jälkeen.

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