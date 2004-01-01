Bolt.new-ideasta live-sovellukseksi

Vie Bolt.new-palvelussa rakentamasi sovellus tai sivusto prototyypistä tuotantoon muuttamatta työnkulkuasi. Hostingerin Node.js-hosting tarjoaa sinulle suoraviivaisen polun projektisi käyttöönottoon, joten voit siirtyä luodusta koodista julkaistavaan sovellukseen vähemmällä asennuksella. Kun se on julkaistu, sovelluksesi toimii Node.js:lle rakennetussa hallitussa infrastruktuurissa, jossa käyttöaika ja skaalaus hoidetaan puolestasi. Tämä tarkoittaa vähemmän aikaa palvelimen ylläpitoon ja enemmän aikaa käyttäjien näkemän tuotteen hiomiseen.