Angular-hosting

Rakennettu Angular-sovellusten suorituskykyä varten

Ota Angular-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä palvelimen asennusta. Työnnä projektiasi eteenpäin, ja Hostinger hoitaa ajonaikaisen ja käyttöönoton, joten rakennettu sivustosi tai sovelluksesi julkaistaan ilman suurempia ongelmia. Sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään luotettavana liikenteen muuttuessa, joten käytät vähemmän aikaa ylläpitoon ja enemmän aikaa päivitysten toimittamiseen. Tämä yksinkertaistaa polun koodista tuotantoon, ja hosting pysyy poissa alta.