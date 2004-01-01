Angular-hosting

Ota Angular-sovellukset käyttöön Node.js-hostingilla, joka skaalautuu mukanasi

Ilmainen domain vuodeksi
Ilmainen yrityssähköposti vuodeksi
Ilmaiset hallinnoidut SSL-varmenteet
Alkaen3,99/kk
Aloita nyt
30 päivän tyytyväisyystakuu
kulmikas hosting

Yksinkertainen hinnoittelu Angular-hostingille

Isännöi Angular-sovellustasi luotettavassa, tuotantokäyttöön rakennetussa infrastruktuurissa. Jos se ei olekaan sopiva, 30 päivän rahat takaisin -takuumme antaa sinulle mielenrauhan.
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Suosituin
79 % alennus
Business
Enemmän työkaluja ja tehoa kasvuun
18,99
3,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 191,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
5 Verkkosovellukset
50 verkkosivustot
2 CPU-ydintä
3 Gt RAM
50 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Business-paketin edut:

Liitin sisältyy
ILMAINEN
Kehitä Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Ilmainen domain vuodeksi
Hallitut SSL-varmenteet
ILMAINEN
Globaali sisäinen CDN
ILMAINEN
GitHub-integraatio automaattisilla käyttöönotoilla
IDE-pohjaiset käyttöönotot
UUSI
Varmuuskopiot päivittäin ja tarvittaessa
Verkkosovelluspalomuuri
AI-bottien liikenteenhallinta
Rajaton kaistanleveys
Hallittu MySQL-tietokanta
69 % alennus
Cloud Startup
20x enemmän tehoa sivustoillesi pilvipalvelun avulla
25,99
7,99/kk
Valitse paketti
Saat 48 kuukautta hintaan 383,52 € (normaali hinta 1 247,52 €). Uusintahinta 23,99 €/kk.
10 Verkkosovellukset
UUSI
Rajaton verkkosivustot
4 CPU-ydintä
4 Gt RAM
100 Gt maailman nopeinta NVMe-tallennustilaa
Rajaton postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Business-paketin edut sekä:

Nauti prioriteettitason asiakastuesta – 24/7
Parempaa hallittavuutta ja vakautta erillisellä IP-osoitteella
Hoida ruuhkat tehoboostilla viikon/kuukauden ajan
Korkeampi tietokannan suorituskyky & yhteysrajoitukset
Katso kaikki ominaisuudet

Esitetty hinta on tuotteen kuukausihinta ilman sovellettavia veroja. Kassalla etukäteen maksettava kokonaishinta sisältää kuukausihinnan kerrottuna paketin kuukausien lukumäärällä sekä kaikki sovellettavat verot.

Rakennettu Angular-sovellusten suorituskykyä varten

Ota Angular-sovelluksesi käyttöön Node.js-hostingissa ilman ylimääräistä palvelimen asennusta. Työnnä projektiasi eteenpäin, ja Hostinger hoitaa ajonaikaisen ja käyttöönoton, joten rakennettu sivustosi tai sovelluksesi julkaistaan ilman suurempia ongelmia. Sovelluksesi toimii hallitussa infrastruktuurissa, joka on suunniteltu pysymään luotettavana liikenteen muuttuessa, joten käytät vähemmän aikaa ylläpitoon ja enemmän aikaa päivitysten toimittamiseen. Tämä yksinkertaistaa polun koodista tuotantoon, ja hosting pysyy poissa alta.
kulmikas hosting

Lähetä koodisi. Me jatkamme siitä.

1. Yhdistä projektisi

1. Yhdistä projektisi

Yhdistä GitHubiin, lataa ZIP-tiedosto tai ota käyttöön AI-koodiavustajalla. Kehys tunnistetaan automaattisesti, käännöskomennot käsitellään ja toimittaminen voi alkaa.

2. Ota välittömästi käyttöön

2. Ota välittömästi käyttöön

Käynnistä verkkosovelluksesi sekunneissa. Palvelimet, tietoturva ja skaalaus – kaikki hoidossa

3. Hallinnoi ja skaalaa

3. Hallinnoi ja skaalaa

Pidä ohjat käsissäsi ja skaalaa luottavaisin mielin. Seuraa suorituskykyä, yhdistä domainit ja ota uudelleen käyttöön automaattisesti.

Näytä paketit

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Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Valitse palvelinsijainti tai CDN läheltä yleisöäsi tehostaaksesi latausnopeuksia. Meillä on datakeskuksia ja CDN-verkkoja ympäri maailmaa: Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa.
Aloita
Paikallinen käyttöönotto, globaali kattavuus

Angular-hostingin usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin Angular-hostingpalveluista.
Angular-hosting on tuotantoympäristö, jossa Angularilla rakentamasi Node.js-sovellus tai -sivusto toimii oikeille käyttäjille. Sillä on merkitystä, koska tarvitset palvelimen, joka pystyy käsittelemään käyttöönoton, ajonaikaiset riippuvuudet, reitityksen ja käyttöajan paikallisen koneesi ulkopuolella.
VPS:n avulla hallinnoit itse käyttöjärjestelmää, Node.js-versiota, prosessienhallintaa, päivityksiä ja tietoturvaa. Hostingerin Node.js-hostingin avulla alusta hoitaa palvelintason, joten voit ottaa Angular-sovelluksesi käyttöön ilman koko koneen ylläpitoa.
Kyllä. Yhdistä GitHub-tilisi, valtuuta pääsy yksityiseen tietovarastoon ja ota käyttöön haluamasi haara. Päivitykset voidaan hakea samasta yksityisestä tietovarastosta jokaisen julkaisun jälkeen.
Jos liikenne ylittää sopimuksesi rajat, pyyntöjä voidaan rajoittaa tai suorituskyky voi heikentyä, kunnes päivität. Hostinger ei peittele tätä epäselvän ylityslaskutuksen takana; kapasiteetti on sidottu valitsemaasi sopimukseen.
Lähetä projektisi GitHubiin tai tuo olemassa oleva koodi, yhdistä sitten Hostingerin repo ja ota se käyttöön. Jos siirryt toiselta hosting-palvelimelta, ohjaa verkkotunnuksesi uuteen sovellukseen käyttöönoton jälkeen ja tarkista ympäristömuuttujat ja koontiasetukset.

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