Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Vertaa Hostingeria ja Zohoa yhdellÃ¤ silmÃ¤yksellÃ¤, jotta lÃ¶ydÃ¤t oikean yrityspostin hosting-palvelun tarpeisiisi.
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Miksi valita Hostinger Mail?

HyvÃ¤n sÃ¤hkÃ¶postin ei tarvitse olla monimutkainen tai kallis. TÃ¤ssÃ¤ Hostinger tarjoaa ratkaisun.

Arvo, jolla on oikeasti merkitystÃ¤

Ammattimaisen sÃ¤hkÃ¶postilaatikon ei pitÃ¤isi maksaa maltaita. Hostingerin yrityssÃ¤hkÃ¶posti tarjoaa sinulle brÃ¤ndÃ¤tyn osoitteen, vankan turvallisuuden ja kasvunvaraa â€“ ilman yllÃ¤tyksiÃ¤ uusimismaksujen noususta.

KÃ¤yttÃ¶valmis minuuteissa

Ei teknisiÃ¤ asennusongelmia. Olipa verkkotunnuksesi Hostingerilla tai ei, sÃ¤hkÃ¶postisi saaminen kÃ¤yttÃ¶Ã¶n tapahtuu vain muutamalla napsautuksella â€“ ja ensimmÃ¤inen ammattimainen sÃ¤hkÃ¶postisi on valmis lÃ¤hetettÃ¤vÃ¤ksi.

Olennaiset asiat, katettuna

Roskapostin suodatus, sÃ¤hkÃ¶postin todennus, mobiilikÃ¤yttÃ¶ ja tekoÃ¤lyllÃ¤ toimivat kirjoitustyÃ¶kalut â€“ kaikki sisÃ¤Ã¤nrakennettuina. Joten voit keskittyÃ¤ liiketoimintaasi, ei sÃ¤hkÃ¶postiisi.

Vertailu keskenÃ¤Ã¤n

Vertaile hintoja ja ominaisuuksia yhdellÃ¤ silmÃ¤yksellÃ¤.
Hostinger Mail
Zoho Mail

LÃ¤htÃ¶hinta per postilaatikko*

Starts at 0,39 â‚¬/kuukausi
1 $/kk

Ilmainen verkkotunnus

Yes
No

Tallennustilaa postilaatikkoa kohden

10â€“50 Gt
5â€“100 Gt

SÃ¤hkÃ¶postialiakset

Jopa 30
Jopa 30

EdelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤nnÃ¶t

Yes
Yes

Automaattiset vastaukset

Yes
Yes

Roskaposti- ja virustorjunta

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Katso, kuka avasi sÃ¤hkÃ¶postisi

Kaikki suunnitelmat
No

SÃ¤hkÃ¶postiviestintÃ¤

Yes
No

TekoÃ¤lyominaisuudet

KyllÃ¤, tekoÃ¤lyavustaja, tekoÃ¤lykirjoitus, Ã¤lykÃ¤s haku ja yhteenvedot
KyllÃ¤, tekoÃ¤lyavustaja

Agentin sÃ¤hkÃ¶postiosoite

Yes
No

Asiakastuki

24/7 live-chat
24/7 sÃ¤hkÃ¶postia; chat maksullisia suunnitelmia

Arvostelupisteet Trustpilotissa

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
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*VertailupÃ¤ivÃ¤mÃ¤Ã¤rÃ¤: 1. kesÃ¤kuuta 2026.

Ota selvÃ¤Ã¤, miksi yli 5 miljoonaa verkkosivuston omistajaa valitsee Hostingerin

Ã„lÃ¤ usko pelkÃ¤stÃ¤Ã¤n meitÃ¤ â€“ tÃ¤ssÃ¤ on mitÃ¤ Hostingerin yrityssÃ¤hkÃ¶postipalveluita kÃ¤yttÃ¤neet ihmiset sanovat kokemuksistaan.

Simos

Review provider

Olen kÃ¤yttÃ¤nyt Hostingeria yli vuoden, ja olen todella vaikuttunut. Vaikka heidÃ¤n ammattitaitonsa on yleisesti ottaen ilmiselvÃ¤Ã¤, heidÃ¤n sÃ¤hkÃ¶postipalvelunsa on todella fantastinen â€“ luotettava, helppo asentaa ja tÃ¤ydellinen ammattimaiseen viestintÃ¤Ã¤n.

Bob Stewart

Review provider

Hostingerin palvelu tarjoaa tarvitsemani sÃ¤hkÃ¶postin ja verkkotunnuksen oikeilla ominaisuuksilla ja kohtuulliseen hintaan. Muut hosting-palvelut vÃ¤ittÃ¤vÃ¤t olevansa parhaita, mutta ne hautaavat sinut monimutkaisuuteen ja markkinointiin.

OASK Publishers

Review provider

Olen kÃ¤yttÃ¤nyt Hostingerin sÃ¤hkÃ¶postipalveluita yritysviestintÃ¤Ã¤n, ja kaiken kaikkiaan kokemus on ollut sujuva ja luotettava. Asennusprosessi oli suoraviivainen, ja mukautettujen verkkotunnusten sÃ¤hkÃ¶postiosoitteiden yhdistÃ¤minen oli helppoa, jopa ilman edistyneempÃ¤Ã¤ teknistÃ¤ tietÃ¤mystÃ¤.

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30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu

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Tukea vuorokauden ympÃ¤ri

48 kuukauden suunnitelma
87 % alennus
Starter
Paras ratkaisu: yksityisyrittÃ¤jille
2,99â‚¬
0,39â‚¬/kk
Valitse paketti
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 1,59 â‚¬/kk 48 kuukauden jaksolle.
1 postilaatikko sisÃ¤ltyy
5 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
5 edelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤ntÃ¶Ã¤
5 sÃ¤hkÃ¶postialiasta

Edut:

Agentic Mail
Suosituin
75 % alennus
Standard
Paras ratkaisu: pienyritykset, jotka ovat valmiita skaalaamaan
3,99â‚¬
0,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 2,79 â‚¬/kk 48 kuukauden jaksolle.
1 postilaatikko sisÃ¤ltyy
20 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
20 edelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤ntÃ¶Ã¤
10 sÃ¤hkÃ¶postialiasta

Edut:

Hae, vastaa, tiivistÃ¤ ja kirjoita â€“ kaikki tekoÃ¤lytyÃ¶kalujen avulla â€“ rajattomasti
Katso, kuka avasi sÃ¤hkÃ¶postisi
Ã„lykkÃ¤Ã¤t AI-sÃ¤hkÃ¶postivastaukset
Automaattiset vastaukset
Agentic Mail
67 % alennus
Premium
Paras ratkaisu: skaalautuville tiimeille
5,99â‚¬
1,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 3,99 â‚¬/kk 48 kuukauden jaksolle.
1 postilaatikko sisÃ¤ltyy
50 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
50 edelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤ntÃ¶Ã¤
30 sÃ¤hkÃ¶postialiasta

Edut:

Ilmainen domain vuodeksi
Seuraa linkkiklikkauksia ja tiedostoavauksia
Hae, vastaa, tiivistÃ¤ ja kirjoita â€“ kaikki tekoÃ¤lytyÃ¶kalujen avulla â€“ rajattomasti
Katso, kuka avasi sÃ¤hkÃ¶postisi
Automaattiset vastaukset
Agentic Mail
87 % alennus
Starter
Paras ratkaisu: yksityisyrittÃ¤jille
2,99â‚¬
0,39â‚¬/kk
Valitse paketti
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 1,59 â‚¬/kk 48 kuukauden jaksolle.
1 postilaatikko sisÃ¤ltyy
5 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
5 edelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤ntÃ¶Ã¤
5 sÃ¤hkÃ¶postialiasta

Edut:

Agentic Mail
Suosituin
75 % alennus
Standard
Paras ratkaisu: pienyritykset, jotka ovat valmiita skaalaamaan
3,99â‚¬
0,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 2,79 â‚¬/kk 48 kuukauden jaksolle.
1 postilaatikko sisÃ¤ltyy
20 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
20 edelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤ntÃ¶Ã¤
10 sÃ¤hkÃ¶postialiasta

Edut:

Hae, vastaa, tiivistÃ¤ ja kirjoita â€“ kaikki tekoÃ¤lytyÃ¶kalujen avulla â€“ rajattomasti
Katso, kuka avasi sÃ¤hkÃ¶postisi
Ã„lykkÃ¤Ã¤t AI-sÃ¤hkÃ¶postivastaukset
Automaattiset vastaukset
Agentic Mail
67 % alennus
Premium
Paras ratkaisu: skaalautuville tiimeille
5,99â‚¬
1,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Hinta per postilaatikko. 48 kuukauden jaksolle. Uusiutuu hintaan 3,99 â‚¬/kk 48 kuukauden jaksolle.
1 postilaatikko sisÃ¤ltyy
50 Gt tallennustilaa postilaatikkoa kohti
50 edelleenlÃ¤hetyssÃ¤Ã¤ntÃ¶Ã¤
30 sÃ¤hkÃ¶postialiasta

Edut:

Ilmainen domain vuodeksi
Seuraa linkkiklikkauksia ja tiedostoavauksia
Hae, vastaa, tiivistÃ¤ ja kirjoita â€“ kaikki tekoÃ¤lytyÃ¶kalujen avulla â€“ rajattomasti
Katso, kuka avasi sÃ¤hkÃ¶postisi
Automaattiset vastaukset
Agentic Mail

Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Roskaposti-, virus- ja tietojenkalastelusuojaus
KÃ¤ytÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postia millÃ¤ tahansa sovelluksella tai laitteella
Seuraa kaikkea postilaatikon toimintaa tarkastuslokien avulla
PidÃ¤ tiedot turvassa pÃ¤Ã¤stÃ¤ pÃ¤Ã¤hÃ¤n -salauksella
SiirrÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postisi helposti
LÃ¤hetÃ¤ automaattisia vastauksia, kun olet poissa
LÃ¤hetÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postit edelleen mihin tahansa toiseen sÃ¤hkÃ¶postiosoitteeseen
Nappaa vÃ¤Ã¤rin kirjoitettuihin osoitteisiin lÃ¤hetetyt sÃ¤hkÃ¶postit
Nopea, siisti ja helppokÃ¤yttÃ¶inen webmail
Roskaposti-, virus- ja tietojenkalastelusuojaus
KÃ¤ytÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postia millÃ¤ tahansa sovelluksella tai laitteella
Seuraa kaikkea postilaatikon toimintaa tarkastuslokien avulla
PidÃ¤ tiedot turvassa pÃ¤Ã¤stÃ¤ pÃ¤Ã¤hÃ¤n -salauksella
SiirrÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postisi helposti
LÃ¤hetÃ¤ automaattisia vastauksia, kun olet poissa
LÃ¤hetÃ¤ sÃ¤hkÃ¶postit edelleen mihin tahansa toiseen sÃ¤hkÃ¶postiosoitteeseen
Nappaa vÃ¤Ã¤rin kirjoitettuihin osoitteisiin lÃ¤hetetyt sÃ¤hkÃ¶postit
Nopea, siisti ja helppokÃ¤yttÃ¶inen webmail

Kaikki paketit maksetaan etukÃ¤teen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien mÃ¤Ã¤rÃ¤llÃ¤.

Tuo postilaatikkosi mukanasi

Vaihdatko sÃ¤hkÃ¶postipalveluntarjoajaa? Tuo sÃ¤hkÃ¶postisi, kansiosi ja yhteystietosi lÃ¤hes vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti hyÃ¶dyntÃ¤mÃ¤llÃ¤ Kodeeta, AI-pohjaista postilaatikkoavustajaasi.
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Hostinger Mail vs. muut sÃ¤hkÃ¶postipalveluntarjoajat

Hostinger Mail vs. GoDaddy-sÃ¤hkÃ¶posti

Hostinger vs. GoDaddy (hosting)

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