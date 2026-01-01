Frigate on avatud lähtekoodiga võrguvideosalvesti, mis on ehitatud reaalajas objektituvastuse ümber. See analüüsib pidevalt sinu IP-kaamerate vooge, tuvastab kohapeal inimesi, autosid, loomi ja muid objekte ning salvestab või annab märku ainult siis, kui midagi olulist tegelikult juhtub, mitte iga liikumispiksli peale.

Kuna iga kaader töödeldakse sinu enda serveris, ei lahku salvestised kunagi sinu kontrolli all olevast masinast, ilma pilveteenuse tellimuse, kaameratasu ja müüjata, kes otsustaks, kui kaua sinu salvestisi hoitakse. Frigate töötab iga kaameraga, mis pakub RTSP voogu, salvestab salvestised kohalikule kettale ning integreerub Home Assistanti ja MQTT-ga automatiseerimiseks.