Juuruta Fregatt ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga võrgusalvesti reaalajas kohaliku tehisintellektiga objektide tuvastamisega teie IP-kaameratele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Frigate
Frigate on avatud lähtekoodiga võrguvideosalvesti, mis on ehitatud reaalajas objektituvastuse ümber. See analüüsib pidevalt sinu IP-kaamerate vooge, tuvastab kohapeal inimesi, autosid, loomi ja muid objekte ning salvestab või annab märku ainult siis, kui midagi olulist tegelikult juhtub, mitte iga liikumispiksli peale.
Kuna iga kaader töödeldakse sinu enda serveris, ei lahku salvestised kunagi sinu kontrolli all olevast masinast, ilma pilveteenuse tellimuse, kaameratasu ja müüjata, kes otsustaks, kui kaua sinu salvestisi hoitakse. Frigate töötab iga kaameraga, mis pakub RTSP voogu, salvestab salvestised kohalikule kettale ning integreerub Home Assistanti ja MQTT-ga automatiseerimiseks.
Frigate peamised omadused
Kohaliku tehisintellekti tuvastamine
Objektid tuvastatakse teie enda riistvaral reaalajas, seega töötab tuvastamine ka siis, kui internetiühendus puudub.
Vähem valehäireid
Salvestised ja märguanded käivitatakse tegelike inimeste, autode või loomade, mitte varjude, vihma või mööduvate esitulede poolt.
Pidev salvestamine ja ülevaatamine
Ööpäevaringsed salvestused paiknevad tuvastatud sündmuste ajajoone kõrval, nii et saate otse olulise hetkeni hüpata.
Töötab iga kaameraga
Ühendage RTSP kaudu mis tahes kaubamärgi kaameraid, selle asemel, et olla seotud ühe tootja või pilveteenusega.
Home Assistant integratsioon
Tuvastused avaldatakse MQTT kaudu, nii et tuled, sireenid ja muud nutika kodu automaatika seadmed saavad reageerida kohe, kui midagi nähakse.
Sisseehitatud taasvoogedastus
Kaasasolev go2rtc restriimer võtab iga kaamera üks kord vastu ja jagab seda iga vaatajaga, vähendades seega kaamera enda koormust.
Miks kasutada Frigate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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