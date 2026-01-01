AiToEarn on avatud lähtekoodiga AI sisuturunduse agent, mis aitab sisuloojatel, ühemehefirmadel ja brändidel luua, ajastada ja levitada sisu Douyinis, Xiaohongshus (Rednote), Kuaishous, Bilibilis, TikTokis, YouTube'is, Facebookis, Instagramis, Threadsis, X-is (Twitter), Pinterestis ja LinkedInis ühest liidesest.

AiToEarni ise majutamine oma VPS-is hoiab kontode tunnused, loodud meedia ja avaldamise analüütika sinu kontrolli all, eemaldab kohapõhised SaaS-i tasud ja võimaldab sul integreerida oma AI pakkujaid ja Relay mandaate OAuth-i jaoks, ilma et peaksid igal platvormil arendajaks registreeruma.