Juuruta AiToEarn ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga AI sisuturunduse agent ühemehefirmadele, loojatele ja brändidele, et avaldada sisu enam kui 12 sotsiaalplatvormil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada AiToEarn
AiToEarn on avatud lähtekoodiga AI sisuturunduse agent, mis aitab sisuloojatel, ühemehefirmadel ja brändidel luua, ajastada ja levitada sisu Douyinis, Xiaohongshus (Rednote), Kuaishous, Bilibilis, TikTokis, YouTube'is, Facebookis, Instagramis, Threadsis, X-is (Twitter), Pinterestis ja LinkedInis ühest liidesest.
AiToEarni ise majutamine oma VPS-is hoiab kontode tunnused, loodud meedia ja avaldamise analüütika sinu kontrolli all, eemaldab kohapõhised SaaS-i tasud ja võimaldab sul integreerida oma AI pakkujaid ja Relay mandaate OAuth-i jaoks, ilma et peaksid igal platvormil arendajaks registreeruma.
AiToEarn peamised omadused
Platvormideülene väljaandmine
Avalda videoid, artikleid ja postitusi 12+ võrgustikku, sealhulgas Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X ja LinkedIn, ühest jagatud töövoost.
AI sisu loomine
Sisseehitatud AI agent genereerib teksti, laiendab või kirjutab ümber mustandeid ning toodab pilte ja lühivideoid, mis on kohandatud igale sihtplatvormile.
OAuth Relay kaudu
Ühenda iga toetatud platvorm ühe API võtmega AiToEarn Relay teenuse kaudu — platvormipõhiseid arendajakontosid pole vaja.
MCP ja agent valmis
Natiivne MCP protokolli tugi võimaldab sul juhtida AiToEarn'i Claude'ist, Cursorist ja teistest agendi käituskeskkondadest sama API-de kaudu, mida veebi kasutajaliides kasutab.
Ise majutatud salvestusruum
Sisaldab sisseehitatud S3-ühilduvat objektihoidlat, MongoDB replikakomplekti ja Redis vahemälu, nii et kogu meedia, kontod ja järjekorrad jäävad sinu VPS-i.
Miks kasutada AiToEarn Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.