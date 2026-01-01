Få øjeblikkelig hjælp fra Kodee, din AI-supportagent
Din genvej til færdig
Webhosting
Kodee forstod hurtigt min bekymring og gav mig klar, trin-for-trin vejledning, der løste mit problem uden nogen forvirring.
Kodee, deres AI-support, er fremragende. Jeg foretrækker det faktisk frem for at tale med en person, fordi jeg ikke føler mig forhastet.
Deres AI-assistent Kodee er MEGET hjælpsom. I stedet for at henvise mig til endeløse hjælpedokumenter, gør den faktisk tingene i min konto. Det er som at have en junior systemadministrator på vagt.
Kodee-FAQs
Hvad er Kodee?
Kodee er Hostingers AI-supportagent – bygget til at administrere dine websteder og tjenester via en simpel chat. Den udfører over 500 handlinger på administratorniveau, lige fra migrering af websteder og oprettelse af sikkerhedskopier til administration af DNS-poster og kontrol af servertilstand. Lær mere om Kodee.
Hvilke Hostinger-produkter understøtter Kodee?
Kodee fungerer på tværs af hele Hostinger-økosystemet – webhosting, WordPress, VPS, hjemmesidebygger, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domæner og betalinger. Uanset hvad du administrerer, er Kodee der for at hjælpe.
Kan Kodee rent faktisk foretage ændringer på min konto, eller besvarer den kun spørgsmål?
Begge – men det, der adskiller Kodee, er, at den handler. I stedet for at henvise dig til et hjælpedokument, forbinder Kodee domæner, opdaterer DNS-indstillinger, installerer plugins og mere direkte i din konto.
Er Kodee tilgængelig på mobil?
Ja. Kodee er tilgængelig, uanset hvor du tilgår Hostinger – inklusive på mobil og endda WhatsApp – så øjeblikkelig hjælp er altid én besked væk, uanset hvor du arbejder fra.
Hvad sker der, hvis Kodee ikke kan løse mit problem?
Kodee håndterer 85% af supportinteraktionerne uafhængigt. For alt uden for sit omfang forbinder det dig med en menneskelig specialist, så du aldrig står uden en løsning.