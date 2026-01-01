Frigate er en open source netværksvideooptager bygget omkring realtids-objektdetektion. Den analyserer kontinuerligt streams fra dine IP-kameraer, identificerer mennesker, biler, dyr og andre objekter med det samme, og optager eller advarer kun, når noget meningsfuldt faktisk sker, i stedet for ved hver eneste bevægelsespixel.

Fordi hver enkelt billedramme behandles på din egen server, forlader optagelserne aldrig den maskine, du kontrollerer, uden cloud-abonnement, uden gebyr pr. kamera, og uden at en leverandør bestemmer, hvor længe dine optagelser gemmes. Frigate fungerer med ethvert kamera, der leverer en RTSP-stream, gemmer optagelser på lokal disk og integreres med Home Assistant og MQTT til automatiseringer.