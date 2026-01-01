Deploy Frigate i én klik installation.
Open-source netværksvideooptager med lokal AI-objektdetektering i realtid til dine IP-kameraer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Frigate
Frigate er en open source netværksvideooptager bygget omkring realtids-objektdetektion. Den analyserer kontinuerligt streams fra dine IP-kameraer, identificerer mennesker, biler, dyr og andre objekter med det samme, og optager eller advarer kun, når noget meningsfuldt faktisk sker, i stedet for ved hver eneste bevægelsespixel.
Fordi hver enkelt billedramme behandles på din egen server, forlader optagelserne aldrig den maskine, du kontrollerer, uden cloud-abonnement, uden gebyr pr. kamera, og uden at en leverandør bestemmer, hvor længe dine optagelser gemmes. Frigate fungerer med ethvert kamera, der leverer en RTSP-stream, gemmer optagelser på lokal disk og integreres med Home Assistant og MQTT til automatiseringer.
Vigtige funktioner i Frigate
Lokal AI-detektion
Objekter identificeres på din egen hardware i realtid, så detektion fortsætter med at arbejde, selv når internetforbindelsen ikke gør det.
Færre falske alarmer
Optagelser og meddelelser udløses af faktiske personer, biler eller dyr i stedet for skygger, regn eller passerende forlygter.
Kontinuerlig optagelse og gennemgang
Optagelser døgnet rundt sidder ved siden af en tidslinje med registrerede hændelser, så du kan hoppe lige til det øjeblik, der betyder noget.
Fungerer med alle kameraer
Forbind kameraer fra ethvert mærke via RTSP i stedet for at være låst i en enkelt producent eller cloud-tjeneste.
Home Assistant-integration
Detektorer offentliggøres via MQTT, så lys, sirener og andre smarte hjem automationer kan reagere, så snart noget ses.
Indbygget restreaming
Den bundtede go2rtc-restreamer trækker hvert kamera en gang og deler det med hver seer, samtidig med at kameraet ikke bliver belastet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Frigate
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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