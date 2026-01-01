WordPress E-Mail-Marketing-Plugin

Verwandeln Sie E-Mails automatisch in Umsatz

Installieren Sie das Plugin, verbinden Sie Ihre Formulare und lassen Sie Hostinger Reach jeden WordPress-Besucher mit KI-gestützten E-Mails und Kampagnen in einen Kunden verwandeln.
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30 Tage Geld-zurück-Garantie
Verwandeln Sie E-Mails automatisch in Umsatz
Empfohlen von WordPress.org

Alles funktioniert besser, wenn es vernetzt ist

Abonnenten sofort gewinnen

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Fügen Sie Anmeldeformulare zu Ihrer WordPress-Website hinzu und beginnen Sie sofort mit dem Sammeln von E-Mails. Kein Code, keine zusätzlichen Tools — veröffentlichen Sie einfach und erweitern Sie Ihre Liste.

E-Mails schnell mit KI erstellen

E-Mails schnell mit KI erstellen

Verwandeln Sie Ihre Inhalte in professionelle E-Mails mithilfe von KI-gestützten Vorlagen. Wählen Sie ein Layout aus, passen Sie es an und versenden Sie es in Minuten statt in Stunden.

Lernen Sie aus jeder E-Mail

Lernen Sie aus jeder E-Mail

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Engagement für jede E-Mail, die Sie senden. Sehen Sie, was funktioniert, was nicht funktioniert, und nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre nächste Kampagne zu verbessern.

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In Minuten einrichten

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Kostenloses Plugin installieren

Laden Sie Hostinger Reach von WordPress.org herunter und aktivieren Sie es wie jedes andere Plugin.

Mit 1 Klick verbinden

Verbinden Sie Ihre WordPress-Website sofort mit Reach — ohne API-Schlüssel oder technische Schritte.

Formulare hinzufügen und Abonnenten gewinnen

Richten Sie Anmeldeformulare in WordPress ein, und neue Kontakte erscheinen automatisch in Reach.

Senden Sie Ihre erste Kampagne

Gehen Sie zu Reach, wählen Sie eine KI-gestützte Vorlage aus, fügen Sie Ihr Branding hinzu und senden Sie es ab.
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Alles für Ihr WordPress E-Mail-Marketing.

KI-gestützte E-Mail-Erstellung

Verwandeln Sie eine kurze Beschreibung mit KI in eine E-Mail-Vorlage. Passen Sie das Layout und die Inhalte an Ihre Marke an und versenden Sie, sobald Sie bereit sind.

Abonnentenerfassung

Gewinnen Sie Abonnenten über integrierte Formulare oder verbinden Sie beliebte Plugins wie WPForms und Contact Form 7. Neue Kontakte werden automatisch zu Reach hinzugefügt, ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand.

Automatische Kontaktsynchronisierung

Alle Abonnenten Ihrer WordPress-Website synchronisieren sich in Echtzeit mit Reach. Keine manuellen Exporte, keine CSV-Dateien und keine fehlerhaften Listen.

Integrierte Zustellbarkeit

Reach kümmert sich im Hintergrund um die technische Einrichtung, damit Ihre E-Mails in Posteingängen landen und nicht im Spam. Sie müssen nichts selbst konfigurieren.

Kampagnenversand

Senden Sie Newsletter, Ankündigungen und Updates von einem Dashboard aus, oder automatisieren Sie E-Mails, wenn Sie Inhalte veröffentlichen oder etwas Neues starten.

Analyse und Einblicke

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Engagement für jede Kampagne. Nutzen Sie klare Echtzeit-Metriken, um zu verstehen, was funktioniert, und um zukünftige E-Mails ohne Rätselraten zu verbessern.
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Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an

„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.“

Leonardo Amoyr

Leonardo Amoyr

Unternehmer & Content-Creator

„Das Webhosting von Hostinger habe ich bereits geliebt, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir so viel Zeit – kein Start bei Null. Es ist auch unglaublich einfach, mein Publikum zu segmentieren. Ich kann es sehr empfehlen.“

Anthony O Connell

Anthony O Connell

Geschäftsinhaber

„Mit Reach kann ich Newsletter versenden und einen privaten Club von Leuten aufbauen, die wirklich an meiner Kunst interessiert sind – das ist viel persönlicher als soziale Medien.“

Kim Keogh Creates

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreativ-Allrounder

WordPress E-Mail-Marketing: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem Plugin.

Was ist das WordPress-Plugin Hostinger Reach?

Es ist ein kostenloses Plugin, das Ihre WordPress-Website mit Hostinger Reach verbindet. Verwenden Sie es, um Abonnenten zu sammeln und Kontakte automatisch zu synchronisieren – dann können Sie Kampagnen verwalten, E-Mails mit KI schreiben und Ihre Liste von der Reach-Plattform aus erweitern.

Brauche ich technische oder Marketingkenntnisse, um es zu nutzen?

Nein. Das Plugin funktioniert sofort einsatzbereit, und Reach bietet Vorlagen, KI Tools und ein einfaches Dashboard, um Ihnen den schnellen Einstieg zu erleichtern.

Wie lange dauert die Einrichtung?

In nur wenigen Minuten. Installieren Sie das Plugin, verbinden Sie es mit einem Klick und beginnen Sie sofort, Abonnenten zu sammeln.

Ist das Plug-in kostenlos?

Ja. Das WordPress-Plugin ist kostenlos zu installieren, und Sie können mit einem kostenlosen Reach-Plan ohne Kreditkarte starten.

Kann ich es mit meinen bestehenden WordPress-Formularen verwenden?

Ja. Das Plugin funktioniert mit beliebten Formular-Buildern wie WPForms, Contact Form 7, Elementor und WooCommerce.

Wird es Ihre WordPress-Website verlangsamen?

Nein. Das Plugin ist schlank und läuft im Hintergrund, ohne die Website-Performance zu beeinträchtigen.

Was unterscheidet das Hostinger Reach Plugin?

Die meisten E-Mail-Tools erfordern, dass Sie Kontakte manuell importieren und bei Null beginnen. Reach verbindet sich mit WordPress mit einem Klick, synchronisiert Abonnenten automatisch und schreibt E-Mails mit KI – so sind Sie in Minutenschnelle versandbereit.

Welche Art von Unterstützung erhalte ich?

Sie erhalten rund um die Uhr Support vom Hostinger Expertenteam, selbst im kostenlosen Tarif.

Betreiben Sie einen WooCommerce-Shop?

Reach synchronisiert automatisch Kundendaten aus jeder Bestellung, damit Sie abgebrochene Warenkörbe wiederherstellen und gezielte Kampagnen auf Autopilot versenden können.

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