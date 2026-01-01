WordPress E-Mail-Marketing-Plugin
Verwandeln Sie E-Mails automatisch in Umsatz
Alles funktioniert besser, wenn es vernetzt ist
Abonnenten sofort gewinnen
Fügen Sie Anmeldeformulare zu Ihrer WordPress-Website hinzu und beginnen Sie sofort mit dem Sammeln von E-Mails. Kein Code, keine zusätzlichen Tools — veröffentlichen Sie einfach und erweitern Sie Ihre Liste.
E-Mails schnell mit KI erstellen
Verwandeln Sie Ihre Inhalte in professionelle E-Mails mithilfe von KI-gestützten Vorlagen. Wählen Sie ein Layout aus, passen Sie es an und versenden Sie es in Minuten statt in Stunden.
Lernen Sie aus jeder E-Mail
Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Engagement für jede E-Mail, die Sie senden. Sehen Sie, was funktioniert, was nicht funktioniert, und nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre nächste Kampagne zu verbessern.
In Minuten einrichten
Kostenloses Plugin installieren
Mit 1 Klick verbinden
Formulare hinzufügen und Abonnenten gewinnen
Senden Sie Ihre erste Kampagne
Alles für Ihr WordPress E-Mail-Marketing.
KI-gestützte E-Mail-Erstellung
Abonnentenerfassung
Automatische Kontaktsynchronisierung
Integrierte Zustellbarkeit
Kampagnenversand
Analyse und Einblicke
Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an
„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.“
„Das Webhosting von Hostinger habe ich bereits geliebt, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir so viel Zeit – kein Start bei Null. Es ist auch unglaublich einfach, mein Publikum zu segmentieren. Ich kann es sehr empfehlen.“
„Mit Reach kann ich Newsletter versenden und einen privaten Club von Leuten aufbauen, die wirklich an meiner Kunst interessiert sind – das ist viel persönlicher als soziale Medien.“
WordPress E-Mail-Marketing: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist das WordPress-Plugin Hostinger Reach?
Es ist ein kostenloses Plugin, das Ihre WordPress-Website mit Hostinger Reach verbindet. Verwenden Sie es, um Abonnenten zu sammeln und Kontakte automatisch zu synchronisieren – dann können Sie Kampagnen verwalten, E-Mails mit KI schreiben und Ihre Liste von der Reach-Plattform aus erweitern.
Brauche ich technische oder Marketingkenntnisse, um es zu nutzen?
Nein. Das Plugin funktioniert sofort einsatzbereit, und Reach bietet Vorlagen, KI Tools und ein einfaches Dashboard, um Ihnen den schnellen Einstieg zu erleichtern.
Wie lange dauert die Einrichtung?
In nur wenigen Minuten. Installieren Sie das Plugin, verbinden Sie es mit einem Klick und beginnen Sie sofort, Abonnenten zu sammeln.
Ist das Plug-in kostenlos?
Ja. Das WordPress-Plugin ist kostenlos zu installieren, und Sie können mit einem kostenlosen Reach-Plan ohne Kreditkarte starten.
Kann ich es mit meinen bestehenden WordPress-Formularen verwenden?
Ja. Das Plugin funktioniert mit beliebten Formular-Buildern wie WPForms, Contact Form 7, Elementor und WooCommerce.
Wird es Ihre WordPress-Website verlangsamen?
Nein. Das Plugin ist schlank und läuft im Hintergrund, ohne die Website-Performance zu beeinträchtigen.
Was unterscheidet das Hostinger Reach Plugin?
Die meisten E-Mail-Tools erfordern, dass Sie Kontakte manuell importieren und bei Null beginnen. Reach verbindet sich mit WordPress mit einem Klick, synchronisiert Abonnenten automatisch und schreibt E-Mails mit KI – so sind Sie in Minutenschnelle versandbereit.
Welche Art von Unterstützung erhalte ich?
Sie erhalten rund um die Uhr Support vom Hostinger Expertenteam, selbst im kostenlosen Tarif.