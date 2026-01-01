WordPress E-Mail-Marketing-Plugin

KI-gestützte E-Mail-Erstellung Verwandeln Sie eine kurze Beschreibung mit KI in eine E-Mail-Vorlage. Passen Sie das Layout und die Inhalte an Ihre Marke an und versenden Sie, sobald Sie bereit sind.

Abonnentenerfassung Gewinnen Sie Abonnenten über integrierte Formulare oder verbinden Sie beliebte Plugins wie WPForms und Contact Form 7. Neue Kontakte werden automatisch zu Reach hinzugefügt, ohne zusätzlichen Einrichtungsaufwand.

Automatische Kontaktsynchronisierung Alle Abonnenten Ihrer WordPress-Website synchronisieren sich in Echtzeit mit Reach. Keine manuellen Exporte, keine CSV-Dateien und keine fehlerhaften Listen.

Integrierte Zustellbarkeit Reach kümmert sich im Hintergrund um die technische Einrichtung, damit Ihre E-Mails in Posteingängen landen und nicht im Spam. Sie müssen nichts selbst konfigurieren.

Kampagnenversand Senden Sie Newsletter, Ankündigungen und Updates von einem Dashboard aus, oder automatisieren Sie E-Mails, wenn Sie Inhalte veröffentlichen oder etwas Neues starten.