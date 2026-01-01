Ganz und gar nicht. OpenClaw mit nur einem Klick ist ideal für alle, die noch nie einen Server bedient haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Kein Programmieren, keine Kommandozeilen, keine komplizierten Dashboards.