Wann Brevo vielleicht besser passt

Brevo ist eine starke Wahl, wenn E-Mail Teil einer größeren Mischung aus SMS, Web Push und CRM ist. Reach ist für alle, die E-Mail am selben Ort wie der Rest ihres Geschäfts haben möchten. Es sitzt neben Ihrer Website, Domain und Ihrem Shop auf Hostinger, so dass alles vom ersten Tag an zusammen funktioniert. Und wenn Sie eine Kampagne benötigen, hilft Ihnen ihre KI, eine schnell zu entwerfen, so dass Sie nie an einer leeren Seite hängen bleiben.