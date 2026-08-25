ActiveCampaign vs. Hostinger Reach
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Reach ist einfach zu laufen, fair zu bezahlen, einfach zu starten
Keine Lernkurve
Bezahlen Sie für wen Sie E-Mail
Start frei, wachsen, wenn bereit
Funktion Vergleich
*Vergleichsdatum: August 25, 2026.
Gebaut für Kleinunternehmen E-Mail-Marketing
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„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.“
„Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club aufbauen, für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.“
„Ich war schon von Hostingers Hosting begeistert, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir enorm viel Zeit – ich muss nicht mehr bei null anfangen. Außerdem ist es unglaublich einfach, meine Zielgruppe zu segmentieren. Ich kann es definitiv empfehlen.“