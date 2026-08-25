ActiveCampaign vs. Hostinger Reach

Entscheiden Sie sich für ActiveCampaign und Hostinger Reach? ActiveCampaign ist leistungsfähig, aber für Marketingteams konzipiert. Reach hält E-Mails für kleine Unternehmen wie Sie einfach. Vergleichen Sie die beiden untenstehenden.
Siehe VergleichKostenlos loslegen

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Reach ist einfach zu laufen, fair zu bezahlen, einfach zu starten

Keine Lernkurve

Reach wurde für Geschäftsinhaber entwickelt, nicht für Marketingteams. Kein Automatisierungslabyrinth zu meistern. Beginnen Sie in Minuten zu senden.

Bezahlen Sie für wen Sie E-Mail

Speichern Sie so viele Kontakte, wie Sie möchten. Ihr Reach Plan folgt den Personen, die Sie Reach, so dass eine größere Liste keine Überraschungsrechnung ist.

Start frei, wachsen, wenn bereit

Testen Sie Hostinger Reach ein ganzes Jahr lang kostenlos und wechseln Sie erst dann zu einem kostenpflichtigen Tarif.

Funktion Vergleich

Hier erfahren Sie, wie ActiveCampaign und Hostinger Reach über die Funktionen abschneiden, die für Kleinunternehmen für E-Mail-Marketing am wichtigsten sind.
Hostinger Reach
ActiveCampaign

Anfängerfreundliche Einrichtung

Ja
Steile Lernkurve

Kostenlos starten

1 JAHR KOSTENLOS
Nur 14 Tage Testversion

Alles in einem Dashboard

Ja
Nein

CSV-Kontaktimport

Ja
Ja

Bezahlung pro Empfänger, nicht pro Kontakt

Ja
Nein

KI E-Mail Entwurf

Ja
Ja, auf allen Plänen

Qualitätsprüfung mit einem Klick

Ja
Nein

E-Mail-Vorlagen

Reach erstellt für Sie Marken-E-Mails
150 plus Vorlagen

Drag & Drop-Editor

Ja
Ja

Automatisches Markenstyling

Ja
Ja

DSGVO Anmeldeformulare

Ja
Ja

10 plus WordPress Form Plugins

Ja
Beschränkt

KI Builder Anmeldesynchronisation

Ja
Nein

Segmentierung KI

Ja
KI vorgeschlagen oder manuelle Regeln

Automatische E-Mail Authentifizierung

Ja
Manuelle Einrichtung

Smarte Sendezeit

Ja
Über höhere Pläne

Ein Klick Listenbereinigung

Ja
Manuell

Echtzeitanalyse

Ja
Ja

SMS-Kampagnen

E-Mail fokussiert
Add on, Plus Plan

WhatsApp-Kampagnen

DEMNÄCHST
Getrennter bezahlter Plan

Transaktions-E-Mail

Noch nicht
Via Poststempel add on

ChatGPT und Claude Integration

MCP kommt bald
Nein

Willkommen und Follow-up-Flows

Ja
Ja

Einkaufswagen und Beitrag Kauf E-Mails

Ja
Ja

Fortschrittliche Automatisierung

Basic
Ja

Eingebaut in CRM

Noch nicht
Ja

Lead Scoring

Noch nicht
CRM Add-On erforderlich

A/B-Testing

Noch nicht
Ja
Kostenlos loslegen

*Vergleichsdatum: August 25, 2026.

Wann ActiveCampaign vielleicht besser passt
Benötigen Sie fortschrittliche Automatisierung, ein integriertes CRM, Lead Scoring oder SMS? ActiveCampaign geht tiefer, erwartet aber eine Lernkurve und steigende Kosten. Wenn Sie einfache, schnelle E-Mail wünschen, ist Reach die bessere Wahl.

Gebaut für Kleinunternehmen E-Mail-Marketing

Integrationen von Drittanbietern

Importieren Sie Kontakte per CSV und erfassen Sie Anmeldungen aus den bereits verwendeten WordPress Form Plugins sowie Ihrer KI Builder Website.

Entgangenen Umsatz wiederherstellen

Richten Sie einmal verlassene Warenkorb- und Beitrag-Kauf-E-Mails ein, und Reach sendet sie automatisch für Sie und gewinnt verlorene Umsätze zurück.

Verfolgen, was funktioniert

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks und Engagement in Echtzeit mit übersichtlichen Berichten, die zeigen, was als nächstes zu senden ist und wo Sie die Ergebnisse verbessern können.

Wie viele Abonnenten haben Sie?

Kampagnen zum richtigen Zeitpunkt senden
Die intelligente Sendefunktion wählt anhand früherer Öffnungen den besten Versandzeitpunkt aus
In jedem Posteingang professionell wirken
Zwischen KI-, Drag-and-Drop- und HTML-Editoren wechseln
Jede E-Mail vor dem Versand optimieren
Unbegrenzt KI-generierte Betreffzeilen und Spamprüfungen vor dem Versand nutzen
Wissen, was Sie als Nächstes versenden sollten
Wöchentliche, auf Ihre Nische und Saison zugeschnittene Kampagnenideen erhalten
Willkommens- und E-Mail-Sequenzen
Neue Abonnenten begrüßen und sie über mehrere Tage oder Wochen begleiten
Interessenten und Käufer zurückholen
Automatische Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe und Nachverfolgung nach Käufen

Anzahl der Empfänger:

0-500
Am beliebtesten

24 Monate

3 500 E-Mails/Mon.
75 % Rabatt
5,99
1,49/Mon.
Paketangebot
Erstellen Sie Ihre Website und vergrößern Sie Ihre Zielgruppe+ 3,09 €/Mon. Kostenlose Domain und 2 Postfächer für 1 Jahr

12 Monate

1,99/Mon.

1 Monat

5,99/Mon.

Abrechnung alle 2 Jahre

Jederzeit kündbar

Preise verstehen sich zzgl. Steuern

Unsicher, was Sie wählen sollen?Kostenlos testen · 100 Empfänger/Mon., eingeschränkter Funktionsumfang · danach 0,99 €/Mon.

Kostenlos loslegen

Abrechnung alle 2 Jahre

Jederzeit kündbar

Preise verstehen sich zzgl. Steuern

Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an

„Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.“

Image

Leonardo Amoyr

Unternehmer und Inhaltsersteller

„Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club aufbauen, für Menschen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.“

Image

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreative Allrounderin

„Ich war schon von Hostingers Hosting begeistert, aber Reach hat mich noch mehr überrascht. Die KI spart mir enorm viel Zeit – ich muss nicht mehr bei null anfangen. Außerdem ist es unglaublich einfach, meine Zielgruppe zu segmentieren. Ich kann es definitiv empfehlen.“

Image

Anthony O Connell

Geschäftsinhaber

Häufig gestellte Fragen zu ActiveCampaign vs Hostinger Reach

Ja, wenn Sie eine einfache, schnelle E-Mail ohne steile Lernkurve wünschen. Reach hilft Ihnen, professionelle Kampagnen in wenigen Minuten zu erstellen und zu versenden. ActiveCampaign ist die bessere Lösung, wenn Sie fortschrittliche Automatisierung, ein integriertes CRM oder Lead Scoring benötigen.
Ja. Reach wurde für Anfänger entwickelt und bringt Sie dazu, innerhalb von Minuten zu senden. ActiveCampaign ist leistungsfähig, aber sein Automatisierungs-Builder hat eine steilere Lernkurve, für die viele Benutzer Wochen brauchen.
Reach die Kosten durch die Anzahl der Personen, die du jeden Monat per E-E-Mail schickst, nicht durch jeden Kontakt, den du speicherst.Deine Liste kann ohne überraschenden Preis wachsen und es gibt keine Add-ons zu jagen.
Ja. Exportieren Sie Ihre Kontakte aus ActiveCampaign als CSV Datei, importieren Sie sie dann mit wenigen Klicks in Reach und senden Sie sofort los.
Ja. Die Reach umfasst Willkommens- und Follow-up-Flows sowie verlassene Einkaufswagen- und Beitrag-Kauf-E-Mails für Stores auf WooCommerce und Hostinger E-Commerce. Für erweiterte Zweigstellen-Workflows und ein CRM geht ActiveCampaign tiefer.
Sie können mit einer kostenlosen Testversion beginnen.Reach funktioniert am besten innerhalb des Hostinger-Ökosystems. Einige Funktionen, wie die automatische E-Mail-Authentifizierung, benötigen Ihre Domain, um Hostinger-Nameserver zu verwenden.

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