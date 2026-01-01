Vytvářejte systémy, které se dají škálovat s doménou .systems

1 011,99/rok320,99/1. ročník
Ušetřete 68 %
Pro první rok
.systems

O doméně .systems

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .systems

Co je doména .systems?

.systems je obecná TLD vhodná pro firmy, poskytovatele IT služeb, inženýrské firmy a organizace nabízející komplexní řešení, infrastrukturu nebo služby s důrazem na strukturovanou, systémově orientovanou práci.

Pro koho je doména .systems určena?

Doména .systems je vhodná pro IT konzultanty, dodavatele softwaru, systémové integrátory a poskytovatele infrastruktury, kteří nabízejí komplexní technická řešení a podporu. Hodí se jak pro specializované projekty, tak pro zavedené technologické firmy.

Proč zvolit doménu .systems?

Doména .systems signalizuje strukturované, technické zaměření již od první návštěvy, čímž zlepšuje srozumitelnost a zapamatovatelnost značky. Podporuje konzistentní pojmenování napříč webovými stránkami, e-mailem a dokumentací, což pomáhá udržovat profesionální a škálovatelnou online prezentaci.

Informace o doméně .systems

TLD
.systems
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

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Často kladené otázky o doméně .systems

.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
At Hostinger, a .systems domain costs 320,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 1 011,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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