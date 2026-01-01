Škálování bez omezení s doménou .cloud
641,99Kč/rok49,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 92 %
Doména .cloud zdarma k webhostingu Premium na 12 měsíců.
O doméně .cloud
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .cloud
Co je to doména .cloud?
.cloud je obecná TLD určená pro cloudové služby, SaaS produkty a digitální projekty. Je otevřená komukoli, což ji činí oblíbenou pro technologické firmy, vývojáře a online nástroje.
Pro koho je doména .cloud určena?
Doména .cloud je ideální pro poskytovatele SaaS, hostingové společnosti, IT konzultanty a vývojáře, kteří prezentují cloudové nástroje nebo platformy. Hodí se pro vstupní stránky produktů, infrastrukturní služby a moderní technologická portfolia.
Proč si vybrat doménu .cloud?
Doména .cloud jasně signalizuje online služby a moderní infrastrukturu, což návštěvníkům pomáhá rychle pochopit vaše zaměření. Podporuje jasné budování značky napříč vašimi webovými stránkami, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše podnikání vyvíjí.
Informace o doméně .cloud
TLD
.cloud
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Prémiová ochrana domény
Doplněk
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?
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Ochrana soukromí domény zdarma
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4. Myslete na své publikum
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Často kladené otázky o doméně .cloud
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 49,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 641,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.