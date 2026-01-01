Škálování bez omezení s doménou .cloud

641,99/rok49,99/1. ročník
Ušetřete 92 %
Pro první rok
.cloud
Doména .cloud zdarma k webhostingu Premium na 12 měsíců.

O doméně .cloud

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .cloud

Co je to doména .cloud?

.cloud je obecná TLD určená pro cloudové služby, SaaS produkty a digitální projekty. Je otevřená komukoli, což ji činí oblíbenou pro technologické firmy, vývojáře a online nástroje.

Pro koho je doména .cloud určena?

Doména .cloud je ideální pro poskytovatele SaaS, hostingové společnosti, IT konzultanty a vývojáře, kteří prezentují cloudové nástroje nebo platformy. Hodí se pro vstupní stránky produktů, infrastrukturní služby a moderní technologická portfolia.

Proč si vybrat doménu .cloud?

Doména .cloud jasně signalizuje online služby a moderní infrastrukturu, což návštěvníkům pomáhá rychle pochopit vaše zaměření. Podporuje jasné budování značky napříč vašimi webovými stránkami, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše podnikání vyvíjí.

Informace o doméně .cloud

TLD
.cloud
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Prémiová ochrana domény
Doplněk
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?

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Ochrana soukromí domény zdarma
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Jak získat tu nejlepší doménu

1. Uveďte název své značky

Použijte název své značky nebo klíčová slova, abyste byli ve výsledcích vyhledávání lépe vidět a lidé vás snáze poznali.
Domény o délce do tří slov se lépe čtou i pamatují.
Vyhněte se pomlčkám, číslicím, slangu i slovům, která se těžko píšou.
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Často kladené otázky o doméně .cloud

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 49,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 641,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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