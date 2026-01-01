Tvořte bez omezení s doménou .studio
1 159,99Kč/rok320,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 72 %
O doméně .studio
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .studio
Co je doména .studio?
Doména .studio je generická TLD, kterou často používají kreativní profesionálové, agentury a studia. Je flexibilní a neutrální k dané lokalitě, takže je vhodná pro portfolia, produkční společnosti a designové značky.
Pro koho je doména .studio určena?
Doména .studio je vhodná pro designové agentury, umělecká studia, fotografy a kreativní freelancery, kteří prezentují svá portfolia nebo služby. Je ideální pro zdůraznění vizuální práce a posílení profesionální tvůrčí identity.
Proč si vybrat doménu .studio?
Doména .studio jasně signalizuje kreativní nebo produkčně zaměřený prostor a pomáhá návštěvníkům na první pohled pochopit vaše služby. Podporuje konzistentní branding napříč vašimi webovými stránkami, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše podnikání rozvíjí.
Informace o doméně .studio
TLD
.studio
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
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Často kladené otázky o doméně .studio
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 320,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 1 159,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.