Pomozte lidem vyřešit jejich problémy s doménou .solutions
888,99Kč/rok98,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 89 %
O doméně .solutions
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .solutions
Co je doména .solutions?
.solutions je obecná TLD vhodná pro firmy a profesionály nabízející služby, odpovědi nebo řešení problémů. Je široce používána pro konzultační společnosti, poskytovatele technologií a weby zaměřené na podporu.
Pro koho je doména .solutions určena?
Doména .solutions je vhodná pro konzultanty, agentury, poskytovatele softwaru a technologické startupy zaměřené na řešení problémů klientů. Znamená odborné znalosti v oblasti řešení problémů pro servisní firmy, SaaS nástroje a podpůrné platformy.
Proč si vybrat doménu .solutions?
Doména .solutions jasně signalizuje, že poskytujete odpovědi a služby pro řešení problémů, což pomáhá návštěvníkům rychle pochopit vaši hodnotu. Podporuje konzistentní branding napříč vašimi webovými stránkami, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše podnikání rozvíjí.
Informace o doméně .solutions
TLD
.solutions
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
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Často kladené otázky o doméně .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 98,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 888,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.