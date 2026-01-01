Pomozte lidem vyřešit jejich problémy s doménou .solutions

888,99/rok98,99/1. ročník
Ušetřete 89 %
Pro první rok
.solutions

O doméně .solutions

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .solutions

Co je doména .solutions?

.solutions je obecná TLD vhodná pro firmy a profesionály nabízející služby, odpovědi nebo řešení problémů. Je široce používána pro konzultační společnosti, poskytovatele technologií a weby zaměřené na podporu.

Pro koho je doména .solutions určena?

Doména .solutions je vhodná pro konzultanty, agentury, poskytovatele softwaru a technologické startupy zaměřené na řešení problémů klientů. Znamená odborné znalosti v oblasti řešení problémů pro servisní firmy, SaaS nástroje a podpůrné platformy.

Proč si vybrat doménu .solutions?

Doména .solutions jasně signalizuje, že poskytujete odpovědi a služby pro řešení problémů, což pomáhá návštěvníkům rychle pochopit vaši hodnotu. Podporuje konzistentní branding napříč vašimi webovými stránkami, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše podnikání rozvíjí.

Informace o doméně .solutions

TLD
.solutions
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?

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Často kladené otázky o doméně .solutions

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 98,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 888,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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